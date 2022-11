En af landets billigste runder milepæl - måske skal tre små byer kobles på

HJØRRING:Manges øjne er rettet mod prisen på at kunne holde varmen, og der er grund til at ha' et godt øje til Hjørring Varmeforsyning.

I 2022 er prisen for at varme et gennemsnitshus op knap 11.000 kroner, hvilket gør den lokale varmeforsyning blandt de billigste 10 procent af værkerne i landet - og forbrugerne kan glæde sig over, at prisen næste år kun stiger 5,15 procent.

Hjørring Varmeforsynings formand, Flemming Simonsen. Arkivfoto: Claus Søndberg

- Årsagen til dette skal bl.a. findes i den sammensætning, vi har af indkøb af varme og de forskellige produktionsmuligheder på egne anlæg, forklarer Flemming Simonsen, bestyrelsesformand for Hjørring Varmeforsyning.

I november har varmeforsyningen deltaget i tre borgermøder i Harken, Vidstrup og Skibsby for at fortælle om vilkårene og mulighederne for borgerne de tre steder for at blive koblet på.

- Der var god interesse alle tre steder, og vi skal gerne op på en interesse på omkring 70 procent af husstandene, før vi går videre mere detaljeret - først senere vil der så blive tale om bindende tilmelding, forklarer bestyrelsesformanden.

Så mange procent af varmen når forbrugeren Hjørring Varmeforsynings ledningsnet er så godt vedligeholdt, at 83,3% af den indkøbte og producerede varme ender hos forbrugerne. Kilde: Hjørring Varmeforsyning VIS MERE

Godt nok er varmeprisen fra Hjørring lav, men der skal selvfølgelig også tages højde for, at der er udgifter til tilslutning for den enkelte husejer i de tre byer.

Der har netop været holdt repræsentantskabsmøde i varmeforsyningen, hvor der var opbakning til de aktuelle undersøgelser af muligheden for at udbrede fjernvarmen til flere områder.

Der var ligeledes opbakning til et forsalg, der handler om, at Hjørring Varmeforsyning skal arbejde tæt samarbejde med en anden varmeforsyning.

Bestyrelsesformanden kan endnu ikke nævne navnet på den anden varmeforsyning.

Er der en fusion på vej?

- Vi ved ikke, hvad det udvikler sig til, men man kan jo samarbejde om eksempelvis administration og indkøb, siger Flemming Simonsen.

Hjørring Varmeforsyning i øvrigt har rundet de 10.000 forbrugere, og det betyder, at ejerne af den pågældende ejendom kan se frem til at modtage en gavekurv i nærmeste fremtid.