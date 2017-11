En helt særlig valgdag for syrisk par

HIRTSHALS: Det er en udfordring at få integrationsborgere til at stemme - ved kommunalvalget i 2013 var valgdeltagelsen blandt integrationsborgere nede på godt 40 procent.

Men Loukman Hasan og Jihan Sherin Ahmad, et syrisk par fra Hirtshals, er to førstegangsvælgere, som tager det at komme til stemmeboksen meget alvorligt, og det er af en helt særlig betydning for dem at stemme første gang ved et dansk valg.

- Det er en rigtig god dag. Det betyder meget for, at vi kan føle os som en del af det danske samfund, siger Loukman Hassan.

Se indslaget om Loukman og Jihan fra 24NORDJYSKE:

Et helt særligt valg