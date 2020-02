En hverdagshelt med borgmesterkæde

HJØRRING:Det er ikke alle hverdagens helte, der bærer kapper - og det er heller ikke alle hverdagens helte, der bærer borgmesterkæder. Men det er heller ikke alle borgmestre, der har en fortid som ambulanceredder, og derfor kan træde til med autoritet, når det gælder liv og død.

Det sidste kriterie opfylder Hjørrings borgmester Arne Boelt, og hans erfaring kom i brug forleden på vej i et fly til København. Her måtte han træde til og yde livreddende førstehjælp på en passager, der havde fået et meget voldsomt ildebefindende.

- Jeg sidder ved siden af en mor og datter, hvor pigen vel er omkring to et halvt år, og jeg ved godt, hvordan det er at flyve med sådan en størrelse. Så har siddet og serviceret lidt - holdt kaffen, holdt iPad'en. Der er mange ting at se til, når man flyver med sådan en størrelse.

- Kaptajnen kommer med meddelelsen om, at nu er der 12 minutter til landing, jeg sidder spændt fast, som man skal, og stoleryggene er rettet op. Det er lige der, at der på rækken foran os bliver råbt "hjælp, hjælp. hjælp!", og jeg rejser mig op og kan godt se, at det er helt galt.

- Jeg spænder ham op og får ham ned på gulvet, det var jeg simpelthen nødt til, uanset at vi er ved at lande - det kan ikke nytte noget, at sådan en mand sidder der. Så kommer stewardesserne, og vi begynder at arbejde med ham, siger Arne Boelt.

Det viste sig, at manden havde en meget ustabil puls, så Arne Boelt og personalet gik i gang med at yde livreddende førstehjælp til manden - som heldigvis fik en stabil puls igen. Både den syge mand, Arne Boelt og personalet nåede at blive spændt fast igen til landingen.

- Han blev rigtig skidt i flyet, og der må jeg sige, at jeg havde ikke glemt min førstehjælp endnu - det er godt at få det genopfrisket. Han kom til sig selv, men han var godt nok væk i lang tid, fortæller Arne Boelt, der siger, at manden ikke havde et fuldt hjertestop, men altså havde en meget ustabil puls, der til tider forsvandt helt.

- Efter vi er landet, så bliver manden hentet af paramedicinerne. Vi aftaler, at det er bedst, at vi støtter ham, så han selv kan gå ud af flyet og ned til en båre, så jeg går med dem ned. Da jeg kommer tilbage i flyet for at hente min jakke, som jeg havde smidt, fordi jeg troede, at vi skulle til at tage rigtig fat, så kigger den lille pige på og siger:

- Du kan godt nok mange ting!