En rigtig sengehest

HIRTSHALS: Det kniber lidt med kønslivet blandt nogle af Nordsøen Oceanariums mest populære dyr, nemlig søhestene.

Deres charmerende udseende og specielle adfærd fascinerer mange. Akvariet i Hirtshals plejer at være selvforsynende med nye dyr idet individerne gerne formerer sig. Det har dog været lidt knebent med familieforøgelsen det sidste stykke tid, og det har fået akvarieassistenterne til at lægge hovederne i blød for en løsning.

Der er meget nøje blevet udvalgt tre søhestepar, som bliver tilbudt de mest optimale betingelser for at yngle. Det kan næsten kaldes for arrangerede ægteskaber.

Søhestene er flyttet til et akvarium i karantæneområdet, da man der både kan regulere vandtemperaturen og bedre holde øje med hvor meget de spiser. Når vandtemperaturen skrues i vejret, fra ca. 17 til 20 grader, tror søhestene at det er sommer og dermed yngletid, som i naturen normalt finder sted i sommermånederne. Når de så kommer i humør, går de i gang med et avanceret parringsritual, der blandt andet inkluderer synkronsvømning og fremvisning af hannens oppustede mave.

Der er derfor håb om, at der allerede kommer "føl" i januar måned.

Det er i øvrigt hannen, der "bliver gravid" og bærer de befrugtede æg i sin pung på maven i ca. fire uger, før æggene klækker og ungerne fødes.

Og når der først er gang i sagerne, så bliver det også til noget. En søhest kan føde op til 700 unger - gennemsnittet ligger på 260 unger.