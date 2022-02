Kæmpe skøjtebane på vej til Hjørring midtby: - Den får wow-effekt

HJØRRING:En unik skøjtebane til sjov, samvær og bevægelse er på vej midt i Hjørring. Hjørring Handel, der står bag projektet, forventer at banen bliver en attraktion, der vil tiltrække børn og voksne fra hele landsdelen.

Banen skal etableres på Springvandspladsen med en sløjfe ud i en af gågaderne, og det samlede projekt vil beløbe sig til to-tre mio. kroner.

Skøjtebanen kommer i dag et skridt nærmere, da Hjørring Handel modtager 270.000 kroner fra Salling Fondene.

Donationen fra Salling Fondene er første del i finansieringen af skøjtebanen, og lige nu forventes det, at den vil stå færdig til vinteren 2023.

- Vi har drømt om en skøjtebane i Hjørring i rigtig mange år, og nu ser det endelig ud til at blive en realitet. Vi har været i gang med at søge finansiering i et halvt år, og donationen fra Salling Fondene er første skridt på rejsen til at få drømmen ført til virkelighed. Det er helt altafgørende, at vi modtager donationen fra Salling Fondene, og vi er utrolig stolte af, at de tror på projektet lige så meget som os, siger Betina D. Jensen, der er formand for Hjørring Handel.

Her ses den foreløbige plan over en kommende skøjtebane.

Sjov leg og samvær

Skøjteglade børn og voksne kan fra skøjtebanen opleve byens julelys og handelsliv. Og til dem, der ikke har mod på at hoppe i skøjterne, vil der i december være julemarked omkring skøjtebanen, hvor man med et glas varm gløgg i hånden vil kunne nyde synet og fællesskabet.

- I en tid med stor fokus på folkesundhed og fysisk aktivitet, vil en skøjtebane være et tilbud om fysisk bevægelse på en sjov og anderledes måde, fortæller Rikke Ejsenhardt, der er event- og aktivitetschef i Hjørring Handel.

Esbjerg har en stor skøjtebane i midtbyen, og den har været inspiration for Hjørring Handel. Foto: Esbjerg City

- Skøjtebanen bliver en aktivitet, hvor man kan lege og samtidigt få pulsen lidt op. Vintermånederne kan godt være lidt triste, og her vil en skøjtebane være en sjov aktivitet, der kan samle alle byens borgere, store som små. Men det er også et bidrag til midtbyen, der kan tiltrække besøgende og turister, fordi skøjtebanen får en unik udformning, så man kan løbe frem og tilbage ad gågaden på skøjter, siger Rikke Ejsenhardt.

Hjørring Handel forudser også, at skøjtebanen bliver et alternativ til klassiske idrætstimer for kommunens skoler.

Hjørring Handel bliver ejer af skøjteanlægget, men det skal drives i et driftsfællesskab mellem Hjørring Handel og foreningen Taarshallen, der kommer til at stå for den daglige drift.

En bane med wow-effekt

A-Z Hjørring har indstillet skøjtebane-projektet i Hjørring til en donation fra Salling Fondene.

- Vi er utrolig glade for, at vi har mulighed for at støtte lokale projektet via Salling Fondene og styrke det lokale fællesskab og samvær. Jeg har set tegninger af, hvordan skøjtebanen kommer til at se ud, og den får en wow-effekt, der også vil give midtbyen et løft i den mørke vintertid. Nu får Hjørring et nyt samlingspunkt i vintermånederne, hvor man kan have det sjovt og bevæge sig, siger Jørgen Haldrup Petersen.