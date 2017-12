En smag af fællesskab

HJØRRING: Spareribs er garanti for fedtede fingre, men fedtet opførsel var der ikke noget af tirsdag ved middagstid: Med restaurant Bone’s i spidsen blev op imod et halvt hundrede udsatte borgere fra lokalområdet inviteret til et julearrangement med mad og drikke i Strømgade - og med bidrag fra mere end 20 handlende, kunne de også tage julegaver med hjem til sig selv og eventuelle børn.

- Det er måske en lidt overset gruppe, der har et begrænset eller slet intet netværk, siger Ulla Sørensen, der driver Bone’s sammen med sin mand.

Det var fjerde år, dørene blev åbnet for denne gruppe af borgere, som er i berøring med værestedet Den Blå Sociale Cafe i Hjørring.

- Enten har de ikke råd eller også er de enlige - så har man jo heller ikke altid lyst til at gå ud og spise, siger Susanne Houmøller, der er leder af værestedet.

- Og vi har ikke råd til at invitere dem ud at spise. Men det vigtigste er, at de får en stærk oplevelse af at være en del af fællesskabet, siger Susanne Houmøller.

Oplevelsen var så stærk, at der blev fældet en tåre hist og her, da mandskoret Arion lagde ud med at synge en håndfuld julesange i halogenlampens skær.

Blandt deltagerne var Carina Kreutzmann og Pierre Clasen, der bor sammen i Vidstrup. De er begge på kontanthjælp og tog mod tilbuddet med kyshånd.

- Det er det sociale samvær, der trækker. Og det er da dejligt med et måltid mad, for vi har faktisk allerede minus på kontoen, lød Carina Kreutzmann.

- Det er dejligt med maden og gaverne, men det er det sociale og hyggen, vi er kommet for, tilføjede kæresten.