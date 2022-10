En smart Hjørring-idé: Gå en tur med Den Skaldede Kok - og skaf penge til udsatte børn

HJØRRING:1. november kan man være med til at samle penge ind til velgørende formål - det kan man gøre ved at deltage i en "Walk And Talk"-begivenhed, som Hjørring-afdelingen af motionscenteret "Fit&Sund" står bag.

Sammen med seks andre virksomheder deltager "Fit&Sund" i SuperDysten, hvor målet er at indsamle så mange penge som muligt i løbet af ugerne 43 og 44.

SuperDysten er et initiativ fra CoolUnite Fonden - som den kendte nordjyske erhvervsmand Jacob Riisgaard er formand for. CoolUnite Fonden har til formål at støtte, udvikle og styrke sårbare, sygdomsramte og udsatte børn. Fonden skaber gode oplevelser og bidrager til, at børnene får en bedre hverdag.

I SuperDysten handler det for de deltagende virksomheder om at bidrage med det størst mulige beløb - og beløbene overrækkes ved en begivenhed 7. november.

Indsamlingsbegivenheden i Hjørring finder sted 1. november klokken 11.00, hvor der er afgang fra Fit&Sunds adresse, Søndergade 5.

Med på turen er Carsten Olsen - bedst kendt som "Den Skaldede Kok". Han stiller velvilligt op til begivenheden, da han er ambassadør for CoolUnite Fonden.

Efter gåturen, som har en varighed på cirka 30 minutter, bydes der på lidt godt at spise - doneret af Føtex. Og der bliver også afholder også en lille auktion over sponsorerede gaver.

Prisen for at deltage er 100 kroner, som går ubeskåret til Coolunite Fonden - og den kan man på www.coolunite.com læse mere om.

Man kan tilmelde sig begivenheden ved at henvende sig til Fit&Sund Hjørring.