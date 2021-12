Endnu en skole runder 100 smittede - nu skal børn igen afleveres i det fri

HJØRRING:Corona-virus har kronede dage i Hjørring Kommune i øjeblikket.

Torsdag meddelte Styrelsen for Patientsikkerhed, at en række særlige tiltag skulle sættes i værk, fordi kommunen den seneste uge havde haft 287 nysmittede og dermed har et incidenstal på over 400 - 449,58 for at være helt nøjagtig.

Smittetallene i Hjørring kan blandt andet forklares med udbrud på skoler.

Den har været gal på Vrå Skole, hvor man rundede 100 smittede børn for et par uger siden.

Meget tyder dog på, at udviklingen er vendt her

- I denne uge har vi kendskab til to bekræftede tilfælde af covid blandt vores elever. Begge elever har ikke været i skole, og der har derfor ikke været nye nære kontakter, skriver skolens ledelse fredag til forældrene i portalen Aula.

Men på Muldbjergskolen er der også corona-bøvl.

- Det har været støt stigende i et par uger, og vi har haft omkring 110 smittede elever - jeg vil tro 90 procent af dem fra 0. - 6. klasse. Men det er ikke til at sige, om det har toppet, siger skoledistriktsleder Mads Albertsen.

Under 400 syv dage i træk

Dermed har Vrå Skole og Muldbjergskolen allerede været i gang med at praktisere de ”særlige tiltag”, som nu gælder alle skoler i kommunen. Det drejer sig blandt andet om, at eleverne helst skal blive i deres stamklasser og lege i skolegården indenfor særligt afmærkede områder.

- Man skal heller ikke samle en hel indskoling til et jule-arrangement. Sociale arrangementer skal ske i den enkelte klasse, siger direktør for børne-, skole- og undervisningsforvaltningen Jesper Carlsen.

Dagligdagen i dagtilbuddene bliver også anderledes - eksempelvis skal forældre nu til at hente og bringe børn i det fri for at undgå smittespredning i garderoben.

Hvad foreningslivet angår, så må man fortsætte med sine aktiviteter - men man skal droppe brug af omklædningsrum og ikke dyrke sportsgrenene i alt for store grupper.

Der kan gå et stykke tid, før de særlige tiltag kan fjernes igen.

Jesper Carlsen forklarer således, at det kræver, at incidens-tallet skal være under 400 syv dage i træk.

Hjørring Kommune opfordrer alle borgere til at få en kviktest. PCR-test bør i øjeblikket kun bruges, hvis man er smittet, nær kontakt eller har mistanke om, at man er blevet smittet, lyder det.

Kommunen vil hurtigst muligt sammen med Region Nordjylland undersøge muligheden for at udvide testkapaciteten.

Flere borgere har - blandt andet på facebook - ytret ønske om, at der bliver testmulighed i centrum af Hjørring. Er det noget, der arbejdes på?

- I første omgang presser vi på for at få øget testkapaciteten, og så udpeger regionen stedet, siger Jesper Carlsen.