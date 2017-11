Er tredje gang lykkens gang for Venstre i Hjørring?

HJØRRING: I går var der Black Friday, men allerede tidligere på ugen lugtede det lidt af Black Tuesday for partiet Venstre - også i Hjørring. I modsætning til fredagens kollektive shop-amok var tirsdagen dog kendetegnet ved, at vælgerne ikke ligefrem hev de varer ned, som Venstre havde på hylderne.

For andet valg i træk var der tilbagegang for Venstre i Hjørring Kommune. Begge gange har Henrik Jørgensen været ved roret. Ved valget i 2009 skaffede den daværende borgmesterkandidat, Susanne Sander, 11 mandater, mens Henrik Jørgensen leverede otte mandater i 2013 og blot syv i tirsdags. Det kunne endda være gået værre, hvis man ikke havde været i valgforbund med LA. Det personlige stemmetal røg også ned fra 1902 til 1227. Op til kommunalvalget blev han tilmed slået af Vibeke Haaning på Venstres opstillingsmøde, men da Blæksprutten-direktøren trak sig af hensyn til sin virksomhed, blev Henrik Jørgensen igen spidskandidat.

- En god kronprins

På valgnatten bekendtgjorde han, at han var villig til at stå i spidsen for Venstre i Hjørring for tredje gang.

- Henrik Jørgensen, har tilbagegangen fået dig til at overveje, om du er den rigtige spidskandidat?

- Resultaterne får mig ikke til at ryste på hænderne. For fire år siden skyldtes det Arne Boelts borgmestereffekt og denne gang har vi selv skabt forvirring og uro i geledderne, lyder det fra Henrik Jørgensen med henvisning til de i alt tre opstillingsmøder.

Nedgangen i antallet af personlige stemmer forklarer Henrik Jørgensen med, at han på valgmøderne har opfordret til, at man stemmer på de lokalt opstillede kandidater.

Der er dog andre forhold, der kan få ham til at vige pladsen for en anden.

- Ved næste valg vil jeg være 66 år. Så er det naturligt at tænke over prioriteterne i ens liv. Og hvis der findes en god kronprins, så skal jeg da heller ikke stå i vejen for det - men det skal altså være en, der kan gøre det bedre så!, siger Henrik Jørgensen.

Endelig kan succes ved et Folketingsvalg få ham til at stoppe drømmen om en gylden borgmesterkæde: Henrik Jørgensen er opstillet til Folketinget i Brønderslev-kredsen. Næste valg skal holdes senest i år 2019.

- Og hvis jeg bliver valgt til Folketinget, så skal jeg ikke være borgmesterkandidat, slår han fast.

- Ingen kommentarer

Trods tilbagegang ved to valg i træk er der også opbakning fra organisationens side. Formanden for Venstres kommuneforening, Ove Jacobsen, siger:

- Henrik har vores fulde opbakning, naturligvis. Men vi skal selvfølgelig have evalueret valget for at se, om der er noget, vi kan gøre bedre.

Venstres grand old lady, byrådsmedlem Birthe Andersen fra Løkken, stillede ikke op til en periode mere - men det er ikke ensbetydende med, at hun ikke bekymrer sig om partiets ve og vel:

- Vi kan ikke være tilfredse med at være gået tilbage to gange i træk. Byrådsgruppen og Venstres bestyrelse må sætte sig ned og snakke om fremtiden.

- Er Henrik Jørgensen den rette mand for Venstre?

- Det har jeg ingen kommentarer til, siger hun.