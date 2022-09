Erann DD og gamle venner gæster Jazzy Days

TVERSTED:Drori-Hansen Furniture tyvstartede deres reunion-tour med et par succesfulde koncerter i foråret.

Nu fortsætter bandet deres comeback-tour, hvor de blandt andet kommer forbi Tversted Jazzy Days. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Der har ellers været stille omkring Drori-Hansen Furniture både på scenen og i pladestudiet i over 20 år.

Men nu er de tilbage - et sted, hvor soul, jazz, pop og funky vibes flyder sammen i en ny, tilbagelænet og ganske refurnished udgave. På scenen og knitrende live, lyder det.

De to venner, Erann David Drori (vokal) og Casper Hamilton Hansen (bas), der har kendt hinanden siden gymnasietiden, glæder sig over at være tilbage sammen i øvelokalet såvel som på scenen.

- Vi har været venner gennem alle årene, og havde egentlig lukket ned for bandet, men genopdagede pludselig, hvor sjovt vi havde det, når vi legede sammen musikalsk, siger Erann DD og fortsætter:

- Det føles ikke som om der er gået 20 år. Legesygen er bevaret og vi har det virkelig sjovt sammen, når vi komponerer og indspiller. Og så elsker vi at spille numrene live med vores superfede band.

Foruden de to frontfigurer består 2022-møblementet af pianist, Ben Besiakov. Trommeslager er Anders Pedersen, som oprindelig spillede på albummet “For Their Friends”, og på guitar er det Pelle von Bülow.

Stadig styr på hvor skabet skal stå

Mange var med på Drori-Hansen Furniture-vognen i midten af 90'erne, hvor bandet udsendte de to album ”For Their Friends” (1995) og ”Family” (1996) og spillede masser af udsolgte koncerter til langt ind i ’99.

For dem er der med den kommende reunion-tour rig mulighed for atter at hoppe med på Drori-Hansen Furniture-vognen og få et gensyn og-hør med de funky venner og deres band.

- For nye fans er der ditto mulighed for at joine et funky ride, der i dag uomtvisteligt stadig har fuldstændig styr på, hvor skabet skal stå, lyder det.

For selvom der er gået to årtier, siden den mest musikalske del af hele ”møbelbranchen” sidst stod på scenen sammen foran et publikum, er venskabet og kærligheden til musikken uforandret.

- Og dén kærlighed er de klar til at dele gavmildt ud af på den kommende tour.

Fælles funky fremtid - og ny musik

En ny Drori-Hansen Furniture-single er på vej, for lige nu arbejder bandet på at færdiggøre nogle numre, der har ligget i skuffen de sidste 20 år.

- Nogle af de numre, vi aldrig fik indspillet dengang i 90’erne, arbejder vi på at blive færdige med nu. Og vi glæder os til den rejse, det er igen at dykke ned i det gamle materiale og endelig gøre numrene færdige. Det synes vi, de fortjener, siger Erann og fortæller, at publikum kan forvente både at høre alle de gamle hits og nogle af de nye (gamle) numre til deres kommende koncerter.