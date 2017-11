Erfaren politiker med sommerfugle i maven

HJØRRING: Selvom man har været med i den kommunalpolitiske arena i 28 år, er valgdag fortsat forbundet med stor spænding og sommerfugle i maven. Eller måske netop derfor.

- Man er altid spændt på at se, om man bliver genvalgt. I politik skal man ikke tage noget for givet, og valgdag er eksamensdag. Det ville være underligt ikke at have sommerfugle i maven, sagde Ole Ørnbøl med et nik ud i Bagterphallen, hvor vælgerne kom til i en jævn strøm.

Ole Ørnbøl er valgformand i Bagterphallen, der er Hjørrings andet største valgsted med 4854 stemmeberettigede borgere.

Hans nattesøvn var dog ikke ramt.

- Livet går jo videre efter valget. Men når man lader sig stille op, er det fordi, man gerne vil være med til at gøre en forskel og have indflydelse på, hvad der sker i ens kommune.

I løbet af valgdagen bliver der tid til at snakke med borgerne. Og samværet med kommunens medarbejdere og de politiske kollegaer nyder den garvede politiker også.

- Vi har det hyggeligt, og i løbet af dagen går vi da og smådriller hinanden lidt, smilede han.

Klokken 20 tirsdag aften er valget slut. Til den tid står et team af kommunale medarbejdere klar til tælle de mange stemmer. En opgave, som politikerne i øvrigt også hjælper med.

Nogle vælgere skal jonglere med hele tre stemmesedler, idet kommunen afvikler ældrerådsvalg samme dag som byråds- og regionsvalget.