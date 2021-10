Erik Høgh-Sørensen om splid i DF: - Jeg er iskold

HJØRRING:Fredag skrev Ekstra Bladet, at partifæller i Dansk Folkeparti angiveligt har rejst krav om at få Erik Høgh-Sørensen ekskluderet fra partiet.

Partiets spidskandidat i Hjørrings svar på tiltale var dog kort og kontant, da Det Nordjyske Mediehus bad ham forholde sig til rygterne.

- Jeg er iskold, siger han.

Erik Høgh-Sørensen er en del af den fløj i DF, der taler for en strammere kurs i forhold til EU og islam - et spørgsmål, der har været kilde til en del debat i partiet. Det er angiveligt hans stemme imod budgettet i Region Nordjylland forleden, der har været dråben, som har fået bægeret til at flyde over for nogle af hans partifæller.

Selv mener han dog ikke, at han er gået imod partilinjen:

- Tilbage i 2017 gik vi i Dansk Folkeparti til valg på, at der ikke måtte ske nedskæringer på de varme hænder. Så jeg føler blot, at jeg efterlever det valgprogram, vi havde i 2017. Derfor er jeg iskold, siger han.

Lokalformand hos Dansk Folkepartis Brønderslev-kreds Danny Rosenkilde Nielsen har ikke hørt rygterne om, at der skulle være kræfter, der arbejder på at få Erik Høgh-Sørensen ekskluderet. Han kan dog godt få øje på grunde til, at Høgh-Sørensen skulle være faldet i unåde.

- Det er nok ikke særlig heldigt, at han går ud og stemmer imod hele sin gruppe. Det er kontroversielt - især når vi lige har haft et årsmøde, hvor der er blevet snakket meget om, at vi nu skal stå sammen og have ro. Men jeg har ikke hørt noget om, at der skulle blive arbejdet på at få ham ekskluderet, konstaterer Danny Rosenkilde Nielsen, der ægrer sig over udsigten til endnu en omgang splid.

- Vi havde selvfølgelig set frem til at vi kunne få ro på bagsmækken frem til kommunalvalget, så det kan komme til at dreje sig om det, det skal dreje sig om, siger han.

Erik Høgh-Sørensen er dog ikke bange for, at stridighederne skal få betydning for hverken hans plads i Dansk Folkeparti eller kommunal- og regionsrådsvalget.

- På to måneder har vi fået 25 procent flere medlemmer i Hjørring-kredsen. Det er der mig bekendt ikke én anden forening i Nordjylland, der kan sige. Så det er en meget stærk lokalforening, som jeg er meget stolt over at være i spidsen for. Så jeg kommer til at køre 100 kilometer i timen for at få DF's politik igennem i Hjørring byråd, hvis jeg skulle være så heldig at blive valgt ind.

- Så hvad der foregår med lækager og fnidder i hovedbestyrelsen, er jeg sådan set iskold over for, fastslår han.