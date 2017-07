Erik Rasmussen: Uventet godt med

FODBOLD: Vendsyssel FF havde få træninger i benene og blot fire spillere fra forårets foretrukne formation til rådighed, da de lørdag tabte 3-2 til AaB’s superligahold. Cheftræner Erik Rasmussen er derfor godt tilfreds med 1. divisionsholdets første af fire planlagte træningskampe.

- Truppen er ikke i nærheden af at være på plads og vi havde fem prøvespillere med i opgøret, så jeg havde ikke forventet, at vi ville være så godt med. Men jeg må rose spillerne for at stå godt defensivt og arbejde forbilledligt, roser Vendsyssels cheftræner.

Af prøvespillerne gjorde kantspilleren Jakob Granlund sig bedst bemærket med en scoring.

- Han arbejdede godt i den halve time, han fik på venstrekanten. Men lad os nu se, hvad der sker. Nogle af prøvespillerne vil vi gerne se lidt mere an, og så er der andre, der nok skal videre. Men det kan jeg ikke sige noget endeligt om endnu, siger Erik Rasmussen.