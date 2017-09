Erik Rasmussen: Virkelig fortrøstningsfuld

FODBOLD: Det er nummer to mod nummer ni i NordicBet Ligaen, når topholdet Vendssyssel FF lørdag gæster Roskilde FC i landets næstbedste fodboldrække.

Trods 14 spillere ud og 14 nye ind har vendelboerne fået en god sæsonstart. Og 1-2-nederlaget til Viborg FF i mandags ændrer ikke på cheftræner Erik Rasmussens positive syn.

- Vi har en virkelig fin trup, der nok er meget ung - men også meget meget talentfuld. Jeg er virkelig fortrøstningsfuld på den lange bane, og derfor er vi også hamrende lykkelige for den start, vi har fået. Vi har jo stadig en meget usammentømret trup, lyder VFF-trænerens vurdering.

Mikael Anderson, der er lejet i FC Midtjylland, er ikke aktuel til kampen mod FC Roskilde, da han er på tur med det islandske U21-landshold. Men både kantspilleren Yao Dieudonne og midterforsvareren Kristian Riis er med i truppen. Sidstnævnte ligner en starter, da Jakob Hjorth er sat ud af spillet med en skade i baglåret.

- Roskilde FC har fået ny træner, og det tager altid tid at få implementeret nogle nye ideer. Men de har alle forudsætninger for at være med i toppen, fordi de har et stort budget og et ret sammenspillet hold, lyder Erik Rasmussens vurdering af modstanderen.

Der fløjtes op til kamp lørdag kl. 16.00 i Roskilde.