Erik Rasmussen har fået sat sit aftryk

FODBOLD: Det er otte måneder siden, at Erik Rasmussen overtog trænergerningen i Vendsyssel FF, da han vippede daværende træner Joakim Mattsson ud af vagten.

På den tid er der sket meget i Vendsyssel FF. I sommerpausen skiftede man 15 af 22 spillere i truppen, og spillestilen er blevet lagt væsentligt om.

- Jeg synes, vi er et helt andet hold. Jeg synes, vi spiller en rigtig fin gang fodbold, hvor vi har mange stærke individuelle spillere, og jeg synes, at der er mange lækkerier undervejs i en kamp. Så jeg er mere end tilfreds, selvom der var mange, der var sure, da jeg overtog jobbet, sagde Erik Rasmussen, efter Vendsyssel søndag avancerede til tredjepladsen i Nordicbet Ligaen med en overbevisende præstation mod Nykøbing FC.

- Jeg synes ikke, at vi står skidt defensivt, for man må også anerkende, at Nykøbing har et godt hold, der sætter os i problemer nogle gange. Men man skal også kigge på, at vi stiller utroligt offensivt op, og det kunne også have givet endnu mere resultat i den anden ende, hvor vi vel retteligt kunne have lavet otte mål, siger han.

- Vi roterer lidt rundt på positionerne, men det hænger også sammen med, at vi stadig er ved at lære alle de nye spillere at kende, og vi skal finde ud af, hvor de passer bedst, og hvordan de forskellige sammensætninger passer som hold, siger han.