Escape room åbner: Fra Løvens Hule til zombie-container i Hjørring

HJØRRING:Uanset om du tilbringer en time i den 30 kvadratmeter store skibscontainer med venner, familie eller kolleger, så er det afgørende, at holdet bruger hinanden evner - hvad enten det gælder de intellektuelle eller fysiske udfordringer.

Locked tilbyder oplevelser i såkaldte escape rooms, hvor samarbejde om at finde en vej ud af rummene - og lørdag slår de dørene op for 10. afdeling af kæden i Hjørring på Frederikshavnsvej 80B -lige ved siden Padel Club Hjørring.

- Det er intens oplevelse, hvor man måske også kan komme til at se andre sider af sine venner, kolleger og familie end man er vant til, lyder det fra fra Locked-direktør Martin Høeg.

30 kvm skibscontainer

Martin Høeg fik øje på lokalerne i forbindelse med, at han var i Hjørring for at spille padeltennis med en kammerat - efter en snak med Vennelyst, der ejer kvadratmeterne, faldt tingene i hak.

I lokalerne er der indrettet kontor til de ansatte samt lounge, hvor de besøgende får introduktion, ligesom det er her, man kan sidde og snakke oplevelsen igennem bagefter.

I første omgang er det Undead-konceptet, der læner sig op af Walking Dead-universet, som rulles ud i Hjørring - næste år følger andre temaer. Foto: Locked

Selve oplevelsen finder sted i en 30 kvadratmeter stor skibscontainer - dem er der foreløbig to af i Hjørring, hvor temaet "Undead" udrulles.

“I har meldt jer frivilligt som testpersoner på hospitalet da I desværre er inficerede med den frygtelige zombievirus. Videnskabsfolk har længe arbejdet for at finde en modgift, men uden held – i hvert fald indtil nu… For vaccinen der er testet på jer ser nemlig ud til at virke! I mellemtiden er hele samfundet brudt sammen og hospitalet er nu overrendt af zombier. I er derfor overladt til jer selv, og det er nu op til jer selv at undslippe", lyder beskrivelsen.

Locked var ramt af delvis corona-nedlukning i 2021, men formåede alligevel at komme ud med sorte tal på bundlinjen. Foto: Locked

Mens man løser de forskellige opgaver i containerens rum møder man dog ikke fremmede personer.

Næste år følger flere temaer i Hjørring.

En million kr. i DR-program

Locked blev skabt af studiekammeraterne Anna Grantland og Martin Høeg i 2018, og i 2020 medvirkede de i DR-programmet Løvens Hule, hvor Mia Wagner og Jan Lehrmann købte sig ind med en million kroner.

Opstarten af Locked har naturligvis været præget af covid-19.

Af de seneste års regnskaber fremgår det, at Locked Aps i 2019 kom ud med et overskud på omkring 900.000 kroner, mens 2020 går et underskud på knap en halv million kroner.

- Men i 2021 er vi kommet ud med et fornuftigt overskud, selv om vi var lukket ned i fem af 12 måneder, siger Martin Høeg.

Godt 165.000 kroner endte overskuddet på sidste år.

- Og vi har været klar til at give den fuld gas her i 2022. Folk længes virkelig efter at lave noget sammen efter corona, lyder Locked-direktøren.

I Hjørring blev der åbnet for booking af escape room i Hjørring, og det har allerede kastet godt 40 bookinger af sig lokalt.

Op til premieren lørdag har Locked i øvrigt sendt testgrupper ind i containeren for at finpudse de sidste detaljer.

Børnefamilier er også velkomne - Locked anbefaler dog, at børnene er mindst 12 år gamle. Foto: Locked

Efter åbningen i Hjørring følger Næstved og Aalborg - dermed vil Locked være tilstede 12 steder i landet, men her stopper det ikke: Ifølge direktøren er man på udkig efter flere placeringer på landkortet, især i det sjællandske, hvor man er tyndt repræsenteret.

Ifølge Martin Høeg åbner man formentlig først i Aalborg i begyndelsen af det nye år, selv om man har sikret sig lokalerne på adressen Vesterå 23.

Du kan læse mere om booking, priser og andet på locked.dk.