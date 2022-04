Så billigt kan du købe en landejendom - hvis du gider smøge ærmerne op

Hvis man vil have en landejendom med plads til både heste, dyrkning af grøntsager og tilpas meget albuerum, så er det ofte en dyr fornøjelse.

Men drømmen om et liv på landet behøver faktisk ikke at koste kassen.

En dugfrisk opgørelse fra boligmediet Bolga.dk viser, at et af landets allerbilligste landejendomme findes på Tårs-kanten, nærmere bestemt på Nørgårdsvej.

Foto: Villadsen Bolig

Hvis du ellers har mod på at smøge ærmerne op, så kan du på denne matrikel få 1,9 ha jord, masser af plads til boligen, diverse udhuse og maskinhuse for 350.000 kroner.

Se boligen HER

Et nedlagte landbrug fås ifølge Boliga kun billigere to andre steder i landet: I Kongerslev fyres en ejendom af på Kærvej - ikke så langt fra Lille Vildmose - for 348.000 kroner

Og du kan nøjes med at betale 275.000 kroner for en landejendom nær vandet i Roslev ved Skive.

Læs mere om ejendommene HER