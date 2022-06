Kamera overvåger krydset: Derfor bliver du og dine medtrafikanter filmet

VRÅ:Når ligningen indeholder både kamera og asfalt i Danmark, så handler det som regel om fart eller overvågning af motorvejsbroer.

Men hvad så med det kamera, der troner i toppen på en ti meter høj stålmast, der netop er blevet knaldet op på Vråvej ved Vrå?

Filmer i krydset



Kameraet er rettet mod det forskudte kryds, hvor man kan svinge ind mod Vrå ad Vestergade eller mod Smidstrup ad Smidstrupvej.

Skolebørn

Det viser sig, at det er Hjørring Kommune, der står bag opsætning af masten med kamera.

Det oplyser vejingeniør Charlotte Tønning, Team Vej i Hjørring Kommune.

- Det er udstyr, vi har lånt af Aalborg Universitet for at se, hvad der foregår i krydset - og på den måde kan vi sikre, at vi kan lave ændringer, der virker - i stedet for at lave ændringer, vi tror virker, lyder det fra Charlotte Tønning.

Det er naturligvis trafiksikkerhed, det drejer sig om. Godt nok har der ikke været mange registrerede uheld i krydset - ifølge vejingeniøren kun fire på ti år. Men der er meldinger fra borgere om potentielt farlige situationer, høj hastighed og bekymring, når skolebørn skal krydse vejen. Desuden kan der også være uheld, der ikke er registreret.

En måling 250 meter fra krydset i Vrå fra 2020 viser i øvrigt, at der kører 2600 biler ad Vråvej i døgnet.

Hvad med hastighed?

De mange timers optagelser skal kortlægge adfærden i krydset, men skal bilisterne være bekymrede for at blive registreret - også hvis de kører for hurtigt?

- Der optages ikke i høj opløsning, så vi kan ikke se ansigter og nummerplader. Vi kigger heller ikke på hastighed. Det drejer sig udelukkende om at klargøre, hvilke situationer, der opstår i krydset - og så vil vi bagefter se, om vi kan afhjælpe nogle af problemerne på forskellig vis, understreger Charlotte Tønning.

Filmer andre steder

Det er meningen, at kameraet i Vrå skal være i funktion frem til 15. juni, hvorefter optagelserne skal analyseres.

Herefter skal det sættes op i krydset Oremosevej/Jerupvej ved Sindal for at se, om det kryds også kan optimeres sikkerhedsmæssigt.

I forvejen er der ifølge Charlotte Tønning også sat kamera op ved Dalsagervej/Søndergade i Hirtshals, hvor en cyklist har gjort opmærksom på, at det kan være utrygt at færdes som cyklist i krydset.