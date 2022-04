Et sikkert forårstegn: Apriludstilling i Vrå

VRÅ:Det har været en usædvanlig lang vinter, men endelig lysner det.

Efter at have set sig nødsaget til at aflyse to år i træk på grund af Covid 19 er kunstnersammenslutningen så klar til at slå dørene op for publikum og generøst vise frem, hvad gruppens medlemmer og dette års helt særlige gæster har på hjertet og har arbejdet med frem til denne udstilling.

Siden 1976 har Kunstsalen på Vrå Højskole fungeret som rammen for Apriludstillingen og således også i år til den 45. ophængning.

Apriludstillingens faste medlemmer er Ann-Dorte Nielsen, Asbjørn K. Jensen, Berit Jansson, Dorte Visby, Jette Wistoft Noyes, Lene Palm Larsen, Lisbeth Gjørtz Fast, Luise Faurholt, Maria Leer og Pia Birkholm.

Jette Wistoft Noyes er med på udstilllingen i Vrå, der åbner skærtorsdag. Privatfoto

Apriludstillingen er meget glade for at kunne byde to nyeste medlemmer Ann-Dorte Nielsen og Berit Jansson velkomne – begge føjer nye, spændende facetter til Sammenslutningen. Endvidere er gruppen taknemmelig og stolt over, at de tre talentfulde kunstnere Peter Max-Jakobsen, Christine Urfe Bendt og Lars Sarto Hempler har prioriteret at deltage i årets udstilling, hvor der vil blive vist keramik, malerier, skulpturer samt installationer. Fortrinsvis med naturen og mennesket i fokus.

Lisbeth Gjørtz Fast er et af Apriludstillingens fast medlemmer. Privatfoto

Den officielle åbning finder sted skærtorsdag14. april 2022 kl. 13 – 17.

Dog er det muligt at smugkigge allerede fra kl. 11, da erfaringen er, at mange kommer tidligt forbi, og ingen skal gå forgæves!

Udstillingen er derudover åben 15. – 18. april i tidsrummet kl. 11 – 17.

Forfatter Per Gammelgaard holder åbningstalen.