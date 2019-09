Event markerede nedrivning af spillested

HJØRRING: Lørdag havde den nye forening i Hjørring med det lidt makabre navn, Under Kniven, sat sig for at markere et farvel til byens legendariske spillested Sysseltinget, der snart bliver revet ned.

Den unge forening har aldrig sat deres ben indenfor på Sysseltinget, der lukkede i 2010, Derfor var lørdagens event også tænkt som en musikalsk begivenhed, der skal pege fremad.

Foreningen kæmper for at få flere arrangementer, koncerter og events på benene i Hjørring, ikke mindst til glæde for byens studerende.