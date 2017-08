Få en vurdering på antikmesse

LØKKEN: Når dørene går op til den 42. antikmesse i Løkkenhallen torsdag 3. august klokken 11, ja så gemmer der sig inde i hallen ikke så lidt specialviden - som gæsterne faktisk inviteres til at trække på.

For hver og én af de 37 antikvitetshandlere repræsenterer en faglig viden, som de har opbygget gennem ofte rigtig mange år på typisk hvert deres felt.

- Vi plejer at sige, at man gerne må have en ting i tasken - og er velkommen til at få en kommentar eller et godt råd - måske endda en vurdering, siger arrangør Carl Sørensen, antikvitetshandler i Lønstrup i huset ved navn Gule Længe Antik.

Nu kan man jo ikke troppe op med møbler eller ret store malerier. Men et velbelyst billede på mobilen kan jo sagtens medbringes. Her skal man huske - hvis det er aktuelt - også at fokusere på signaturer og stempler.

Messen varer fire dage.