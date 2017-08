Fælles kamp mod kræften

HJØRRING: Solen skinnede, men grønsværen på Hjørring Golf Klubs bane var liiidt fugtig efter nattens massive regnvejr, så fra morgenstunden havde de gang i pumperne for at blive klar til Stafet for Livet 2017.

- Vi har omkring 1400 deltagere i år. Det er lidt færre end sidste år, men vi satser på igen i år at kunne aflevere omkring 355.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse. Penge, der går til patientarbejde og forskning, siger Helmuth Zickert, der er formand for den lokale styregruppe. Med solid hjælp fra omkring 100 frivillige.