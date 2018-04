Fængslet for røveri: Personalet er fuld af løgn

HJØRRING: Et butikstyveri i Rema 1000 på Odinsvej i Hjørring gik tirsdag aften galt og endte i et røveri.

Ondsag eftermiddag blev en 26-årig mand så varetægtsfængslet i fire uger efter et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring. Det oplyser anklager Peter Rask.

Manden er sigtet for røveri, der fandt sted tirsdag aften omkring klokken 21.30. Ifølge sigtelsen opdagede personalet at den 26-årige havde stjålet kød fra butikken. På vej ud forsøgte personalet at stoppe manden, men den 26-årige valgte at slå fra sig for at bringe de stjålne varer i sikkerhed.

Og så bliver butikstyveri pludselig til røveri i lovens forstand.

Den 26-årige kom dog ikke langt. Uden for butikken lykkedes det personalet fra Rema 1000 at få fat i manden og tilbageholde ham, indtil en politipatrulje ankom til stedet og kunne anholde ham, fortæller Peter Rask.

Nægter sig skyldig

Den 26-årige nægter sig dog skyldig i røveri, og i grundlovsforhøret gav han i stedet udtryk for, at personalet i Rema 1000 var fulde af løgn, fortæller Peter Rask.

Manden forklarede, at han rigtig nok havde kød på sig, men at det var købt i Netto, og at blot satte sig til nødværge for at beholde sit kød. Han nægtede dog at have slået noget i den forbindelse.

Den 26-årige kærede også varetægtsfængslingen til landsretten.