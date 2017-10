Fængslet i 14 dage for butikstyveri

HJØRRING: En 27-årig polsk mand blev tirsdag eftermiddag varetægtsfængslet i 14 dage ved et grundlovsforhør i retten i Hjørring, Manden er sigtet for dels et forsøg på butikstyveri i Elgiganten i Hjørring, dels et butikstyveri i Elgiganten i Herning. I Hjørring forsøgte han at stjæle hukommelseskort for omkring 9000 kroner, mens udbyttet i Herning var fem miniprintere, siger anklager Mathias Andersen fra anklagemyndigheden Nordjyllands Politi.

Begge besøg hos Elgiganten fandt sted mandag 16. oktober.

Politiet formoder, at der er en medgerningsmand til de to forhold, og derfor blev grundlovsforhøret holdt bag lukkede døre.