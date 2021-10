Færge i svanesø skaber røre i andedammen

HJØRRING:Indvielsen af en lille trækfærge i en lille sø i Folkeparken i Hjørring 5. september, hvor et svanepar i flere år har holdt til og udklækket flere hold unger, har skabt røre i andedammen.

Fra flere sider er der rejst kritik og sagt knubbede ord om placeringen af den lille metalpram, som er skænket af Salling Fondene i samarbejde med Føtex og Hjørring Kommune for at give særligt besøgende børn i byparken en mulighed for at få en naturoplevelse.

Kritikerne mener, at trækfærgen fuldstændigt ødelægger livet for det svanepar, som gennem flere år har ynglet i en lille rørskov ved kanten af dammen, fordi prammens rute med wirer forhindrer svanerne i at svømme hen til deres redeplads.

Blandt kritikerne er blandt andre naturformidler Gustav Uhrt, som på nordjyske.dk 15. oktober uddybede den kritik, han havde givet udtryk for i et opslag på Facebook.

- Det her sætter en stopper for, at den vilde natur udfolder sig i dammen. Konceptet med prammen er sjovt, men den er malplaceret i dammen, lød det bl.a. fra Gustav Urth, som kalder trækfærgen ligegyldigt lir og mener, at den hører bedre til i Fårup Sommerland eller en anden forlystelsespark.

En holdning, han fik solid opbakning i kommentarsporet til sit opslag.

Nordjyske har spurgt Hjørring Kommune , om de mange reaktioner giver anledning til refleksioner over, hvorvidt placeringen af trækfærgen er velvalgt. Det er Hjørring Kommune, der som myndighed har dispenseret fra Naturbeskyttelsesloven, så trækfærgen må ligge i Soppedammen.

Her mener biolog Laus Gro-Nielsen ikke, der er grund til at være bekymrede for, at trækfærgen bliver svaneparrets svanesang i forhold til at yngle i og ved Soppedammen.

- Generelt er det sådan med fugle - og egentlig mange andre dyr også - at de hurtigt vænner sig til ting, der sker på den samme måde, forklarer Laus Gro-Nielsen og peger på, at f.eks. terner kan ligge på rede meget tæt på en befærdet sti, der går gennem deres område, hvis blot folk har en forudsigelig adfærd og holder sig til stien.

- Vores vurdering er, at det samme vil ske her; at svanerne lynhurtigt vil finde ud af, at der er en ændret aktivitet - men at det hele tiden foregår samme sted, og at folk ikke kommer hen til deres rede, siger Laus Gro-Nielsen.

Trækfærgen i Soppedammen i Hjørring blev indviet 5. september. Foto: Ole Fink Mejlgaard

Han oplyser, at der i området faktisk er flere og bedre steder at yngle - f.eks. i en relativt nyanlagt sø i Beiths Vænge ikke så langt derfra, som faktisk er både større, med bedre yngleforhold og endda mere uforstyrret.

- Men vælger de alligevel at bygge rede i Soppedammen, så har vi den mulighed at sætte en stopklods på prammen og dermed forhindre, at den bliver brugt, mens de lægger på æg. Det er selvfølgelig noget, vi vil vurdere, siger Laus Gro-Nielsen.

Svanefatter i Soppedammen er kendt for at være en aggressiv bodyguard for sin mage i den periode, hvor hun ruger deres æg ud. Hvis den adfærd forstærkes af aktivitet med trækfærgen, er kommunen også parat til at blokere for dens drift.

- For det kan bestemt være en ubehagelig oplevelse, erkender Laus Gro-Nielsen.

Han oplyser, at det er af sikkerhedsgrunde, at trækfærgen ikke er placeret i den noget større sø i Svanelunden blot et stenkast fra Soppedammen, hvor svaner i årtier har ynglet på en ø midt i søen.

- Soppedammen er noget mere lavvandet - og som navnet siger, er den fra starten anlagt for, at man skal kunne bruge den rekreativt. Soppe i den om sommeren og skøjte på den om vinteren. Helt fra starten er den tænkt rekreativt, forklarer biologen.

Laus Gro-Nielsen opfordrer dog folk til at kontakte kommunen på natur@hjoerring.dk, hvis brugen af trækfærgen giver anledning til problemer.