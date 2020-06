Færre smittede på plejehjem i Sindal hver dag

SINDAL:Der bliver færre smittede medarbejdere på Vendelbocentret hver dag. Status torsdag er 22 smittede medarbejdere hjemsendt - et fald på 10 siden søndag. For fjerde dag i træk har Vendelbocentret ingen hjemsendte medarbejdere med symptomer.

Tre beboere ud af 15 er blevet raskmeldt. Fire af de resterende tolv smittede er indlagt på sygehus.

De pårørende er blevet orienteret af kommunen.

Det oplyser Leif Serup, direktør i Hjørring Kommunes Sundheds-ældre og handicapforvaltning.

- Meget tyder på, at kurven er vendt. Det tyder på, at der ikke er kommet yderligere smittede, siden vi satte ind med vore foranstaltninger, straks vi blev bekendt med smitten. Den normale karensperiode er 2-14 dage for smitten. Det passer meget godt med, at vi begynder at se fald nu, siger Leif Serup.