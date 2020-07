Spritrazzia i Hellerup-ugen: Så mange blev snuppet

VENDSYSSEL:Uge 29 var ikke kun Hellerup-uge i Skagen - det var også ugen, hvor sommerens mest omfattende færdselsindsats løb af stablen.

Nordjyllands Politi har nu gjort fangsten op, og der er positive nyheder.

I forbindelse med udskejelserne i Hellerup-ugen i Skagen, er politiet traditionen tro også klar med alkometeret og narkometeret for at sætte klørene i sprit- og narkobilister.

Men noget tyder på, at coronalukningen af nattelivet har taget toppen af påvirkede bilister.

38 bilister blev taget for spritkørsel, mens 16 kørte i narkopåvirket tilstand. Og det er stadig for mange, men det ligger under niveauet fra tidligere år, fortæller politikommissær Jan Stagsted, Nordjyllands Politi.

- De forrige år har vi taget flere bilister i morgentimerne, men i år var der næsten ingen. Og det skyldes nok, at værtshusene jo lukker til midnat, siger politikommissæren.

Men det er ikke kun antallet af spritbilister der er faldet i år - faktisk har der været færre færdselsforseelser over hele linjen.

- Når vi sammenligner med tidligere, så har der generelt været et fald, siger Jan Stagsted.

Videobiler fangede fartsyndere

Færdselsafdelingen ved Nordjyllands Politi lavede kontroller fra onsdag til søndag i hele Vendsyssel, hvor de skrev bøder for alt, der var.

Det udløste en række bøder for blandt andet håndholdt mobiltelefon, manglende sikkerhedssele og kørekort samt en række andre færdselsforseelser - men altså færre end forrige år.

Politiets fangst i uge 29 38 spiritusbilister 16 narkobilister 12 bilister kørte bil, selvom de havde fået frataget kørekortet 14 kørte selvom de slet ikke havde noget kørekørt Syv blev taget på ulovlige knallerter 11 fik bøder for håndholdt mobiltelefon 11 fik bøder for ikke at have sikkerhedssele på 21 fik bøder for andre færdselsforseelser Derudover var otte videobiler på vejene i en sideløbende aktion, og de skrev 120 sager. Halvdelen af dem var for hastighed. VIS MERE

Derimod blev der stadig trådt for hårdt på speederen. Under hele coronasituationen har farten fået et hak opad, og politiet har uddelt stribevis af bøder. I Himmerland blev hele 53 bilister taget i en fartrazzia i starten af uge 29, og her var farten så høj, at 15 af dem endte med betinget frakendelse af kørekortet.

Og nogenlunde samme billede viste sig i Vendsyssel. Sideløbende med den store kontrol var otte videobiler - som er civile biler med videokameraer - fra Nordjyllands Politi og andre politikredse på vejene i Vendsyssel, og de filmede 120 bilister, der enten kørte for stærkt eller overtrådte færdselsloven på anden vis.

Halvdelen af sagerne var fartsager. En bilist og tre motorcyklister kørte så hurtigt, at de fik taget deres kørekort på stedet, mens 18 bilister og en motorcyklist fik en betinget frakendelse af kørekortet.

Selvom uge 29 nu er slut, og politiets store færdselsaktion er afsluttet, så er der ikke frit lejde på vejene resten af sommeren, understreger Jan Stagsted.

- Vi kommer stadig til at lave dag-til-dag indsatser i hele kredsen, siger han.