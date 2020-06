Fagforening raser efter chikane mod medlemmer: Uanstændigt!

SINDAL:Fagforeningen FOA, som organiserer en stor del af de ansatte i Hjørring Kommunes ældrepleje reagerer skarpt på den chikane, flere af de ansatte har oplevet. Blandt dem ansatte på Vendelbocentret i Sindal, som i de seneste dage har været hårdt ramt af coronasmitte,

Hjørring Kommune kunne tidligere på dagen fortælle om en medarbejder i ældreplejen, som er blevet bedt om at forlade en dagligvarebutik. Derudover har en medarbejder, der tager vagter på Vendelbocenteret, oplevet, at situationen har fået konsekvenser for ægtefællens mulighed for at møde på arbejde.

- Sådan en opførsel er simpelthen uanstændig. Også udenfor coronakrisen. Men at gøre det overfor nogle af de mennesker, der trods egen sikkerhed vælger at stå i frontlinjen under en national krise er simpelthen ufatteligt. I stedet for skæld ud og chikane har frontlinjearbejderne fortjent ros og respekt, hedder det i en fælles reaktion fra Torben Hollmann, sektorformand i FOA, og Leif Risgaard Jensen, formand for FOA Vendsyssel.

Omkring situationen for medarbejderne på Vendelbocentret, hvor 31 medarbejdere er bekræftet smittet og hjemsendt, siger Leif Risgaard Jensen.

Leif Ris­gaard Jen­sen, formand for FOA Vendsyssel, synes, hans medlemmer fortjener ros og respekt snarere end skæld ud og chikane. Arkivfoto

- De har været under utroligt hårdt pres igennem et stykke tid for at få tingene til at hænge sammen. Samtidig er der kommet medarbejdere fra andre dele af kommunen ind for at hjælpe, og der er sågar folk, der har afbrudt deres ferie for at gå ind og tage vagter på deres arbejdsplads, fordi deres arbejdsplads her leveret arbejdskraft til Vendelbocentret. Det er ganske urimeligt, at man så efterfølgende bliver chikaneret i sin fritid, fordi man arbejder med det her fag. Mange af FOAs medlemmer giver ekstra meget af sig selv lige nu, når det vigtige arbejde skal passes. Samtidig er de også psykisk belastet af frygten for at bære smitten med sig. Med ind på centeret til de borgere, de passer på, eller med hjem til deres familie.

Hvad kan I som fagforening gøre for jeres medlemmer i en situation som denne?

- Vi kan være deres talerør, støtte op om dem og sige, at de gør det fantastisk.

Hvad mener FOA, jeres medlemmer skal gøre, hvis de oplever fortsat chikane?

- Så skal de henvende sig til deres ledelse eller deres tillidsrepræsentant.