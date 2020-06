Fald: Nu 31 smittede medarbejdere hjemsendt i Sindal - én raskmeldt er vendt tilbage

SINDAL:Status på smittesituationen på Vendelbocentret mandag er, at 31 medarbejdere er smittede og hjemsendt. Det er et fald i forhold til søndag på én medarbejder, der nu er vendt tilbage efter at være blevet raskmeldt.

Mandag er status, at to medarbejdere er hjemsendt med symptomer. Søndag var tallet fire.

Der er uændret 15 beboere smittet med corona. En beboer, som var testet positiv, afgik ved døden natten til lørdag. Tre beboere er indlagt på sygehus.

Det oplyser Leif Serup, direktør i Hjørring Kommunes Sundheds-, ældre-, og handicapforvaltning.

- Seks beboere blev testet igen i lørdags, men vi har endnu ikke fået svar på den test, siger Leif Serup.