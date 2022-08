Falsk alarm: Helikoptere og redningsbåde afsøgte stort område

HIRTSHALS:Mandag aften lidt før kl. 21 satte Forsvaret gang i en større eftersøgning cirka 10 sømil ud for kysten ved Hirtshals.

Eftersøgningen blev sat igang efter man havde fået et tip fra en sejlbåd om, at der skulle være en slæbebåd med motorproblemer i området.

Eftersøgningen, der på et tidspunkt omfattede to redningshelikoptere og både fra Hirtshals Redningsstation, blev dog indstillet efter små to timer og hvad der kunne tyde på en falsk alarm.

- Vi har eftersøgt et stort område, og der er altså ikke indikationer på, at der er et skib i havsnød, fortæller Christer Haven, presserådgiver hos Forsvarskommandoen.