Fanget i aftes: Mistænkt for røverier i Sindal anholdt

SINDAL:Den gerningsmand bag tre røverier i Sindal og Hjørring er blevet anholdt søndag aften. Det bekræfter vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Indtil videre kan vagtchefen dog ikke fortælle meget mere end det, udover at der er tale om en "yngre mand fra lokalområdet".

Vedkommende skal afhøres i løbet af mandag, inden der skal tages stilling til, om beviserne mod ham er så stærke, at man vil fremstille ham i et grundlovsforhør senere mandag med henblik på at begære ham varetægtsfængslet.

Der er tale om i alt tre røverier, det første mod Superbrugsen i Sindal lørdag 2. oktober, dernæst mod Fakta på Åstrupvej i Hjørring dagen efter, altså søndag 3. oktober inden røveren slog til for foreløbig sidste gang i lørdags, 9. oktober, mod Rema 1000 i Sindal.