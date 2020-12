Fans: Vi blev mødt af kamplystne vagter - tilhænger skubbet ind i metalhegn efter sjælden sejr

HJØRRING: Det skulle have været en glædelig anden søndag i advent for de fremmødte tilskuere på Nord Energi Arena. Men for nogle tilhængere endte det alt andet end lykkeligt.

En sjælden fornemmelse af glæde omfavnede Nord Energi Arena i Hjørring i de første minutter efter den første sejr til Vendsyssel FF i 73 dage - og så endda mod en af oprykningskandidaterne fra Silkeborg IF.

Coronapandemien har begrænset tilskuertallene rundt om i de danske rækker - således også hos Vendsyssel FF, der dog søndag eftermiddag kunne nyde godt af en fornem opbakning, der resulterede i en vital hjemmesejr.

Sejren var et tiltrængt pust for både fans og spillere, efter Vendsyssels forfærdelige præstationer dette efterår har sendt klubben ud i reel nedrykningsfare. Blev sæsonen fløjtet af pr. dags dato, så skulle Hjørring-mandskabet fra næste sæson spille i Danmarks tredjebedste række.

Men glæden skulle ikke vare evigt. Den blev ganske kortvarig. Faktisk bristede den umiddelbart ved udgangen.

Hvis man skal tro beretningen fra den uofficielle fangruppe for Vendsyssel FF, Zone 70, blev de feststemte og højlydte tilhængere nemlig mødt af kamplystne vagter. Det skriver fangruppen i et opslag på Facebook, der i skrivende stund har fået mere end 50 interaktioner.

OPDATERING: Vi har i dag været i fin og fornuftigt dialog med klubben og den sikkerhedsansvarlige. Den forudrettede har... Posted by Zone 70 onSunday, December 6, 2020

Ifølge fangruppens egne oplysninger foregik udvandringen fra stadion i et fredsommeligt tempo og med højt humør. Følelser, der ikke var gensidige.

Særligt én vagt gik ifølge fangruppen over gevind, og denne begyndte angiveligt at overfalde en af tilhængerne. I første omgang blev han skubbet ind i et metalhegn, hvorefter han blev tildelt et slag i hovedet.

Den tilskadekomne blev bragt på skadestuen til et tjek efter politiets anvisninger, og man må derfor formode, at det har gået ret hedt for sig. Det viste sig, at den forurettede havde piskesmældslignende symptomer, lyder det i opslaget fra fangruppen.

Ikke lykkedes at få en fælles opfattelse

Sådan ser Vendsyssel FF ikke på episoden.

Klubben kan ikke genkende, at en tilskuer skulle have fået tildelt et slag i hovedet, skriver den i en udmelding på sin Facebook-side tirsdag eftermiddag. Det fremgår i øvrigt heller ikke af videomaterialet, skriver den.

I forbindelse med søndagens hjemmekamp mod Silkeborg blev der i forlængelse af Vendsyssel FF scoring til 2-1 antændt... Posted by Vendsyssel FF onTuesday, December 8, 2020

Indgriben fra vagterne skulle være sket i kampens afslutning, efter der var blevet antændt pyroteknik i forbindelse med Zander Hyltofts scoring fem minutter inde i anden halvleg, der bragte Vendsyssel foran med 2-1, som også blev kampens resultat.

Den antændte pyroteknik er forbudt ifølge Dansk Boldspil Unions regelsæt, og derfor greb kontrollørerne ind til sidst i kampen. Af erfaring skaber det nemlig unødige hændelser, hvis der gribes ind i kampens hede.

Den tilbageholdte person, som ifølge klubben har været skyldig i forbindelse med episoden, blev derefter ført ind i et lukket rum. Det ville alle tilhængerne ikke finde sig i, og de forsøgte at få personen til undsætning. Herunder blev en-to tilskuere skubbet væk for at få sluppet deres greb, hvilket også lykkedes.

Vendsyssel FF bifalder den stemningsskabende ageren på stadion, og håber, at den vil fortsætte sin opbakning til klubbens kampe.

Det ser det dog umiddelbart ikke ud til i skrivende stund.

Fangruppen Zone 70 skriver nemlig i slutningen af sit Facebook-opslag, at den ikke længere vil bakke op om klubbens kampe. Ligeledes opfordrer den sine medlemmer til at gøre det samme.