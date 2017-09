Far dømt for at krænke døtre

HJØRRING: En 43-årig mand er blevet idømt otte måneders ubetinget fængsel for at have krænket sine to døtre seksuelt.

Det oplyser anklager Jannie Nørgaard

Døtrene var henholdsvis syv og otte år, da overgrebene blev anmeldt af kommunen, men anklagemyndigheden ved ikke præcis, hvornår overgrebene har fundet sted.

Den 43-årige blev dømt for at have krænket den ældste datter to gange og den yngste datter en gang.

I Retten i Hjørring nægtede manden at overgrebene havde fundet sted, og han ankede dommen på stedet.