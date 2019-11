Far dømt for farlig vold mod spædbarn

VENDSYSSEL:En 29-årig mand fra Hirtshals blev onsdag ved Retten i Hjørring idømt et års fængsel for farlig vold mod sin dengang kun fire måneder gamle datter.

Ifølge dommen havde faren taget halsgreb på det lille barn, som også blev rusket. Volden fandt sted i februar 2018 og var så voldsom, at den kunne have været livsfarlig, ifølge retslægernes vurdering.

Det lille barn, som måtte på sygehus, er dog kommet sig uden mén, oplyser anklager Mathias Andersen fra Nordjylland Politi.

Faren nægter sig skyldig. Han har forklaret, at han under samvær med barnet havde foretaget nogle øvelser med barnet, og at det var årsag til skaderne.

Det var moren, der opdagede, at noget var helt galt, da faren havde ringet til hende og fortalt, at barnet græd. Moren havde dengang hentet den lille datter, set mærker på barnet og ringet 112, hvorefter barnet blev bragt på sygehus.

Læger vurderede, at skaderne på barnet kunne skyldes vold, og derfor blev sagen anmeldt til politiet. Dagen efter blev faren anholdt, sigtet for grov vold mod datteren og varetægtsfængslet i lidt over tre måneder.

Retslægerådet konkluderede, at skaderne på det lille barn - blandt andet små blødninger ved øjnene - måtte skyldes farlig ruskevold og halsgreb. Vold, som faren altså nægter sig skyldig i, men blev dømt for.

Faren overvejer nu, om han vil anke dommen, oplyser anklageren.