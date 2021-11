Farligt skilt hængt op på motorvejsbro: Fjernet af politiet

HJØRRING:Et skilt med bestående af to træplader, hvor der på den ene stod ”Minkdræber”, mens der på anden stod ”lev med det", er blevet fjernet fra motorvejsbroen ved Hjørring Syd.

Det var en patrulje fra Nordjyllands Politi, der lørdag formiddag klokken 9.55 konstaterede det ophængte skilt på sydsiden af motorvejsbroen på motorvej E39, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Ved nærmere eftersyn kunne patruljen konstatere, at pladerne var meget løseligt sammenføjet og hang på den udvendige side af motorvejsbroens rækværk, hvor de var fastgjort med ståltråd. Der var tale om to træplader i størrelsen cirka 1,5 x 2 meter.

- På baggrund af pladernes størrelse og beskaffenhed og måden, hvorpå de var løseligt fastgjort, var det vores klare vurdering, at der var en overhængende risiko for, at pladerne i tilfælde af vindstød eller lignende vil kunne rive sig løse og falde direkte ned på motorvejen. Derfor var vores patrulje nødt til at nedtage pladerne, siger politiinspektør Ole Kristensen fra Nordjylland Politi i en pressemeddelelse.

Han oplyser til Nordjyske, at skiltet gik fra hinanden, da betjentene ville tjekke dets beskaffenhed.

- Placeringen og ophængningen var farlig, der skal jo ingenting til, før nogen kommer til skade, hvis noget falder ned fra en motorvejsbro. Det har vi jo tidligere set med stenkast, fastslår Ole Kristensen overfor Nordjyske.

Det blev overvejet at flytte skiltene til et mere sikkert sted, hvor budskabet stadig ville kunne ses fra motorvejen. Det var dog ikke var muligt.

- Vi skal jo ikke blande os i folks ytringsfrihed, men vi skal sørge for, at det er sikkert at færdes på motorvejen, og det vurderede vi, at det ikke var tilfældet med det skilt ophængt, hvor det var, siger politiinspektøren.

Han forklarer, at det ikke har været muligt at lokalisere den eller de personer, som har hængt skiltet op.

- Derfor kunne vi ikke komme i kontakt med dem og tilbyde dem selv at flytte det til et andet og mere sikkert sted., forklarer Ole Kristensen

Politiinspektøren oplyser, at hvis den eller de personer, der har opsat skiltet, ønsker dem udleveret til opsætning på et sikkert sted, så er man velkommen til at rette henvendelse til Nordjyllands Politi på telefon 114.

”Så udleverer vi naturligvis skiltene til dem,” siger han.