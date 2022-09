Farvel efter 111 år: Butik flytter til naboby og skifter navn

BINDSLEV/SINDAL:Siden 1911 har kunder fra nær og fjern kunne handle hos manufakturforhandler Wæhrens i Bindslev, men snart skal dametøjet findes et andet sted.

1. november flytter butikken nemlig otte kilometer mod syd til Sindal.

Det oplyser indehaveren, Palle Nikkelsen.

Butikken kommer fremover til at hedde Chiffon. Foto: Bente Poder

Årsagen er, at han ser en lysere fremtid for butikken i Sindal, hvor han også har fundet de perfekte lokaler: Udlejeren har netop istandsat de lokale, hvor Boutique Anni tidligere holdt til.

- Vi har fået en konkurrencedygtig butiksleje - og så kommer vi til at ligge tæt på Jane Sko i Sindal, der trækker masser af kunder. Det er også et klart plus, siger Palle Nikkelsen.

- Men det er selvfølgelig sørgeligt for Bindslev. Jeg kan da godt få lidt kriller i maven, når man tænker på, at Wæhrens har været i Bindslev siden 1911. Jeg har også arbejdet mange år i og omkring byen, da jeg har været postbud i 25 år. Der er også nogle kunder, der spørger, hvordan jeg da kan finde på at flytte butikken - sådan lidt drillende, fortæller Palle Nikkelsen.

Han og fruen - Lene Nikkelsen - overtog Wæhrens for fem år siden, og de driver også Chiffon i Hjørring.

Foto: Bente Poder

- Navnet Wæhrens hører ligesom til i Bindslev, så når vi flytter til Sindal kommer den butik også til at hedde Chiffon, afslører Palle Nikkelsen.

Lige nu er der stort rykind i butikken, da meget tøj skydes af med rabatter, men i det lange løb vurderer Palle Nikkelsen, at det bliver svært at få folk til at starte bilen for at handle i Bindslev - ikke mindst i lyset af de høje brændstofpriser.

- Og så bor der omkring 3000 mennesker i Sindal, mens der kun bor godt 1000 i Bindslev, og det gør jo også en forskel, lyder det fra butiksindehaveren.