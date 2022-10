Farvel-sang på nordjysk sygehus

HJØRRING:Sang, kram og et trist farvel.

Op mod 70 personer deltog mandag formiddag i en happening foran lungemedicinsk afdeling på Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

- En stille protest mod lukningen af afdelingen, siger sygeplejerske Maiken Haunstrup og social- og sundhedshjælper Kristina Dissing.

Helt stille var protesten dog ikke, for der blev sunget følelsesladede sange og givet farvel-kram blandt kollegerne.

Mangler sygeplejersker

Men beslutningen ér taget - manglen på sygeplejersker er for stor til, at vagtplanerne kan hænge sammen på lungeafdelingen i Hjørring.

Derfor blev afdelingen lukket mandag, og lungepatienterne fordeles til andre medicinske afdelinger hos Regionshospital Nordjylland i Hjørring. Især til hjerteafdelingen.

Ambulatoriet for akutte lungepatienter bibeholdes dog.

- En værdig afsked

De op mod 70 personer, der deltog i det syngende farvel til lungeafdelingen, omfattede sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, læger andet personale på sygehuset:

- Vi fik med happeningen vist vores utilfredshed med lukningen. Og vist, at vi er en afdeling, der stod sammen. Det var en værdig afsked med lungeafdelingen, lyder det Kristina Dissing og Maiken Haunstrup.

Farvel-ceremonien blev da også bemærket af hospitalsledelsen, som kom forbi for at aftale det videre forløb med afdelingsledelsen.

Udfordret sundhedsvæsen

Intet tyder på, at lungeafdelingen i Hjørring kan genåbnes foreløbig.

- Det sker på danske hospitaler hver eneste dag, at der er specialområder, som ikke kan holde snuden over vandet - desværre. Det fortæller noget om et sundhedsvæsen, som er udfordret. Der mangler sundhedsprofessionelle, fortalte plejefaglig direktør Charlotte Fuglesang forleden til Nordjyske.

Bekymring for patienter

Personalet på hospitalet i Hjørring mener, at lukningen af lungeafdelingen kan påvirke behandlingen.

- Vi er bekymrede for patientsikkerheden for lungepatienter, siger Kristina Dissing og Maiken Haunstrup.

Den bekymring deles af Lungeforeningen.

- Der er masser af lungepatienter i Nordjylland, som er meget syge og behandlingskrævende, har Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen, udtalt til Nordjyske.

Hun er "forfærdet" over lukningen af lungeafdelingen på hospitalet i Hjørring.