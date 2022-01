Fem anholdt efter slagsmål i Hjørring

HJØRRING:Søndag først på aftenen hastede flere politipatruljer til Vendelbogade i Hjørring, efter at der var blevet ringet 1-1-2.

Meldingen gik på, at et større slagsmål var i gang, og en politipatrulje var tilfældigvis tæt på. Betjentene skyndte sig dog at tilkalde forstærkning, og det endte med, at fem personer blev anholdt.

- Der skulle være tale om slagsmål mellem to personer på den ene side og tre personer på den anden side. Meldingen går på, at der har været noget stenkast, og så skal vi også have undersøgt, om der er sket en påkørsel, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen.

Der blev slået alarm klokken 18.28. Ifølge vagtchefen er ingen kommet noget alvorligt til. Alle fem anholdte er bragt til politigården i Aalborg, og politiet skal nu finde ud af, hvem der eventuelt skal sigtes og for hvad.

- Blandt andet skal vi have undersøgt, om der er sket en påkørsel, og om det så har været med forsæt, siger Jesper Sørensen.

En bil er blevet transporteret væk fra stedet - muligvis for at blive undersøgt nærmere.

Søndag aften havde vagtchefen ikke yderligere oplysninger om, hvem de anholdte er.