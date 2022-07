Fem er skyldige i at slå og sparke to helt tilfældige unge og filme undervejs

HJØRRING:Selvom fem forsvarere argumenterede for, at det ikke var bevist, at deres klienter havde været sammen om et voldeligt overfald nytårsaften på to 15-årige drenge, så gjorde det ikke indtryk på de tre dommere i retten i Hjørring.

De dømte alle fem skyldige for i forening at have slået, sparket og trampet deres ofre i hovedet og på kroppen. Begge ofre vidnede i retten, og ingen af de fem forsvarere rejste tvivl om deres forklaring og at de blev overfaldet 31. december 2021, men de rejste tvivl om, hvorvidt politiet havde fået fat i de rigtige voldsmænd.

Dommerne er enige

Det var en enig domsmandsret, der besluttede, at to af voldsmændene skal seks måneder i fængsel. To, der ikke tidligere er straffet, fik tre måneders betinget fængsel, og den femte skal tre måneder i fængsel. Sidstnævnte ankede på stedet i håb om at landsretten vil dømme mildere.

De ryger hash mod ADHD Under retssagen blev de fem personliges forhold fremlagt. De bor lige nu i Hjørring, Vrå, Hirtshals, Randers og en har ingen fast bopæl. De er 18-21 år.

Tre af dem er tidligere dømte, en af dem var stadig prøveløsladt.

Fire af dem har i perioder røget meget hash. To af dem, for at få ro på, da de har diagnosen ADHD, og de oplever, at hashen virker bedre end medicin. Flertallet af dem har også taget euforiserende stoffer.

De fire er p.t. i arbejde på et værksted, en arbejder som smed, en lægger kabler ned, mens den femte får uddannelseshjælp, men har problemer med at møde op på ungecentret. Retsmødet i Hjørring 8.7.2022

De to voldsofre fortalte i vidneskranken, hvordan de sammen med nogle kammerater var taget ind til Hjørring for at skyde fyrværkeri af. De havde ikke drukket noget og gik sammen med flere andre unge mænd, da de blev indhentet af de nu fem dømte i Østergade.

De andre løb væk

Deres kammerater nåede at løbe væk fra voldsmændene, men de to blev slået i ansigtet. De faldt til jorden, hvor de blev sparket på.

- Til sidst blev jeg hevet op i håret og filmet, forklarede den 15-årige unge mand, hvis blødende ansigt, man så tydeligt på den snapchatvideo, som blev vist i retten.

Snapchat-video af offer

En af de tiltalte, en 19-årig mand fra Hirtshals, erkendte i retten, at han havde optaget filmen. Den blev sendt videre til en af de andre fra gruppen, hvor politiet fandt videoen. Om den er blevet delt med andre på snapchat blev der ikke talt om i retten, og da gerningsmanden indrømmede at have filmet og derudover nægtede at udtale sig om sin færden den nytårsaften, blev delingselementet ikke uddybe nærmere.

Udover fængselsstraffen havde anklageren fra Nordjyllands Politi Christian Jacobsen et ønske om at de fem blev forment adgang til nattelivet i en periode, men det afviste retten. Volden var foregået på en gade, Østergade i Hjørring, men de dømte havde ikke været på værtshus men kom fra en privat drukfest, hjemme hos den yngste af de tiltalte, en 18-årig hjørringgenser.

Retfærdighed for ofrene

Christian Jacobsen var med egne ord superglad for, at retfærdigheden var sket fyldest over for de to voldsofre.

- Dommen signalerer med de straffe, at man ikke umotiveret kan slå på folk ned på gader og stræder. De to unge havde bare været på gaden og intet gjort, da de blev overfaldet.

Alle fem har ansvar

Han er også tilfreds med, at dommerne dømte alle fem skyldige i de to overfald. Også selvom der kun var en af de fem, en 20-årig fra Vrå, der indrømmede at have givet et knytnæveslag. Han afgav forklaring i retten, og sagde, at han efter at have slået var gået væk fra gerningsstedet- Han modtog i øvrigt straffen d.v.s han anker ikke byrettens dom på tre måneders betinget fængsel.

- De blev alle fem dømt ud fra de medvirkendes ansvar. Den del af anklagen er ofte genstand for diskussion. Men retten fandt det altså bevist, at de fem forlod festen sammen for at gå ud for at finde den person, som havde kastet en flaske ind i på det værelse, hvor de sad. At de var tilstede alle fem, da overfaldene fandt sted og at de forlod gerningsstedet sammen. De var fælles om det her, og de var enige om, hvad der skulle ske, da de gik ned ad Østergade nytårsaften, fastslår anklager Christian Jacobsen.