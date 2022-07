Fem unge mænd nægter groft overfald og deling af video på snapchat

HJØRRING:Den varer få sekunder, videoen, der er filmet fra en nytårsnat i midtbyen af Hjørring. Man ser et ansigt på en ung mand med blod ud af næsen. I baggrunden en sort sko, der sparker højt op ud efter en anden person, og en stemme, der råber: "Er det dig eller hvad?"

Videoen blev vist to gange onsdag formiddag i retten i Hjørring, hvor fem unge mænd i alderen 18-21 år sad anklaget for vold nytårsaften 2021 i Østergade i Hjørring. De fem er i fællesskab anklaget for at skubbe to 15-årige omkuld og derefter sparke og trampe, slå i hovedet og på kroppen på begge to, så det ene af ofrene mistede bevidstheden.

De fem på anklagebænken kommer fra Hjørring, Vrå, Hirtshals og Brønderslev, og de sagde alle i retten, at de var stærkt berusede 31. december klokken 22.50, da volden fandt sted.

Svært ved at huske

De havde svært ved at huske noget som helst om, hvad der egentlig var sket, og de fire af de fem ønskede slet ikke at afgive forklaring over for domsmandsretten.

De nægter alle voldens omfang, men en ville svare på anklager Christian Jacobsens spørgsmål.

Det var en 20-årig mand fra Vrå. Han erkendte at have slået med knytnæve i ansigtet på en ung mand, han ikke kendte i forvejen. Han indrømmede også at have fået videoen sendt via sin private snapschat, og at han havde fået videoen tilsendt fra en de andre medtiltalte.

Han forklarede, at de havde været til fest i en lejlighed på Østergade, og der pludselig blev smidt en ølflaske ind gennem vinduet- Flasken ramte hans 18-årige lillebror, og de to brødre løb ud på gaden sammen med de tre andre for at skælde ud på dem, der havde kastet med flasken.

I følge den 20-årige fik de øje på gruppen på 5-7 unge, som begyndte at løbe væk fra stedet. Den 20-årige fik fat i en af dem og slog ham i ansigtet.

Det var, hvad der kom frem om voldsepisoden på det første af tre dages retsmøder. Torsdag er der indkaldt vidner, og anklageren vil spørge ind til de fems personlige forhold.

Fredag skal retten høre sagen fremlagt fra anklagemyndigheden og fra de fems forsvarere i procedurerne, og i følge tidsplanen afsiges der også dom fredag.

Hvis en eller flere af de fem bliver dømt for vold, risikerer de forbud mod at vise sig nattelivet i en periode.

De vil blive straffet efter en særlig paragraf i straffeloven, som i følge anklager ved Nordjyllands Politi Christian Jacobsen skal sørge for, at folk, der gør nattelivet farligt for andre, ikke kan være der.

Nattelivet forstås som i hele landet. Man får forbud mod at færdes fra klokken 24 til klokken fem på steder, hvor der sælges stærke drikke og i nattelivszoner, som politiet har udarbejdet.

Konkret er der en nattelivszone i Nordjylland, og den ligger i Aalborg midtby.