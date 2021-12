Her er hovednavnet til sommerens stadion-brag i Hjørring - kvinderne bag festival har store planer

Der er dage hvor tallerknerne ryger gennem luften

Og det hele kører op og ned

Hvem sir jeg ikke kan li at ha det sådan

Når det er dig jeg har det sådan med?

Sådan lyder det blandt andet i titelnummeret på bandets kanoniserede 1988-udgivelse - og Sanne Godtliebsen og Rikke Ejsenhardt fra eventfirmaet Godthardt er også nærmest lykkelige.

Det er nemlig lykkedes dem at hyre TV-2 som hovednavn til næste sommers Femhøje Festival, der fyres af på stadion i Hjørring 16. juli 2022.

Det er næsten overflødigt at præsentere bandets perlerække af hits gennem 40 år - men imponerende nok, så består kvartetten fortsat af de samme personer:

Steffen Brandt (forsanger, keyboard, guitar), Hans Erik Lerchenfeld (guitar), Sven Gaul (trommer) og Georg Olesen (bas).

Tidligere er tre andre navne blevet præsenteret - Scarlet Pleasure, Medina og Lord Siva - og nu er TV-2 altså også plads.

Dermed mangler der blot at blive præsenteret to af de i alt seks navne til festivalen.

Dem regner arrangør-duoen med at præsentere i det nye år.

- Men vi kan allerede sige nu, at vi arbejder på at få et rigtigt partyband og så et upcomming navn som de to sidste, siger Rikke Ejsenhardt.

Omkring aftalen med TV-2, lyder det fra Sanne Godtliebsen:

- Vi er bare så glade for at have fået fat i TV2. Det er et band, folk vil høre uanset om de er 20 eller 60 år gamle.

Sanne Godtliebsen og Rikke Ejsenhardt fortæller, at opbakningen fra det lokale erhvervsliv, der byder ind med sponsorater, er stor.

- Vi skal kravle, før vi kan gå - men på sigt kan det være, at festivalen kan holdes over flere dage med endnu flere og større navne, lyder det fra Sanne Godtliebsen.

Og det er andet end private grupperinger, der kommer til at troppe op til sommer.

- Vi har allerede solgt billetter til to virksomheder, der vil holde sommerfest på stadion for deres medarbejdere, fortæller Rikke Ejsenhardt.

Med annonceringen af TV-2 håber makkerparret også på, at festival-billetter vil finde vej under juletræerne i år.

Og hvis man fysisk køber billetter hos Sanne Godtliebsen i House i øjeblikket, så vanker der også en flaske bobler, portvin og hvidvin oven i hatten. Ellers er der mulighed for at købe billetter via Femhøje Festivals HJEMMESIDE.

Der vil være plads til 18.000 tilskuere til koncerterne på stadion, men i første omgang håber arrangøren at runde i hvert fald 5000 publikummer.

For et par uger siden rundede man 1000 solgte billetter.

Selv om man selvfølgelig kan købe fadbamser til festivalen, så får den også et high end-skær, idet der også vil være champagne- og vinbar - samt mulighed for at sidde ned og købe street food.

Der kommer også et bæredygtigt element, idet man eksempelvis køber et krus med pant, som man så kan genbruge og fylde igen, ligesom de frivillig kommer til at bære økologisk tøj.

Når kalenderen viser 2022 vil Sanne Godtliebsen og Rikke Ejsenhardt sætte fut under processen med at finde de nødvendige frivillige kræfter.