Feriebarnet er 34 år gammelt: - Vi vræler stadig, når hun skal hjem

HØRMESTED:Midt i 1990’erne sad Hans Peter Thomsen og læste avis.

Han faldt over en lille historie, hvor der blev efterlyst værtsfamilier til sydslesvigske feriebørn og spurgte sin bedre halvdel:

- Bodil, var det ikke noget ...?

Så i 1997 ankom niårige Viola Mess med toget til Sindal, hvorefter Bodil og Hans Peter Thomsen bød hende velkommen på ejendommen i Hørmested.

Viola og broderen Sascha hygger sig i Hørmested - år 2001. Arkivfoto: Bent Bach

Kongstanken med udvekslingen har været, at børn fra det danske mindretal syd for grænsen via et ferieophold i Danmark af to eller fire ugers varighed kunne få boostet kendskabet til dansk kultur og sprog.

- Vi faldt bare i hak fra første færd - og ofte har Viola været her i to måneder af gangen i stedet for. Så har vi bare selv kørt hende retur til Tyskland, fortæller Bodil Thomsen.

Viola havde i en årrække også sin lillebror Sascha med, ligesom et par andre børn også har været omkring som feriebørn - men Viola var uden sammenligning den mest trofaste.

Ordningen stoppede egentlig for feriebørnene, når de gik ud af folkeskolen, men Bodil og Hans Peter skulle nok betale for rejsen, hvis Viola fortsat have lyst til at gæste parret.

Det havde hun.

Viola kom første gang til Hørmested ved Sindal i 1997 som sydslesvigsk feriebarn, der via ophold hos værtsfamilier skulle lære om dansk sprog og kultur. Foto: Bente Poder

Smag for specialiteter

I uge 31 i 2022 har Viola nu været på besøg for 25. sommerferie i træk. ”Feriebarnet” har nu nået en alder af 34 år, og med sig har hun haft sine to døtre, Linda og Lotta på henholdsvis to og syv år.

I løbet af ugen er det blevet til ture i svømmehallen og oceanariet, ligesom der har været fejring af Bodil Thomsen, der netop er fyldt 62 år.

- Det har været fantastisk at få Viola ind som nærmest en del af familien. Det har betydet så meget for os, og vi vræler stadig, når hun skal hjem - og det gør hun i øvrigt også, fortæller Bodil Thomsen.

Der slår aldrig fejl: Når Viola kommer til Hørmested, så rejser hun ikke hjem, før hun har smagt risalamande ... Foto: Bente Poder

Bodil og Hans Peter Thomsen har ikke selv børn, men i perioder har de haft plejebørn og børn i aflastning, som Viola har leget med, ligesom børnene på nabo-ejendommen i sin tid også var gode legekammerater.

Smartphones og iPads var ikke en tidsrøver ved årtusindeskiftet, så da Viola var feriebarn i Hørmested - og faktisk var et barn - gik tiden også med kreative sysler sammen med Bodil Thomsen, brætspil, skattejagt, pasning af dyr og udflugter.

Da ægteparret var på arbejdsmarkedet, var Viola i ny og næ også med Bodil på Vendelbohjemmet i Sindal eller med Hans Peter, der kørte skolebus.

Gennem årene har Viola fået smag for et par specialiteter på Tislumvej - og det er fortsat et fast indslag, når hun er på besøg som voksen: Der skal bages gulerodskage og laves risalamande - basta.

Foto: Bente Poder

Ordning er passé

Mange børn har gennem tiderne haft hyggelige og lærerige ophold hos en dansk værtsfamilie som Viola, men ifølge www.feriebarn.dk - som arrangerer sommerferieaktiviteter mellem det danske mindretal i Sydslesvig og børn fra Danmark - er det passé.

”De traditionelle ferieværtsophold har igennem 100 år skænket tusindevis af sydslesvigske børn dejlige minder og relationer til Danmark. Dog er interessen for at tilmelde sig faldet til nærmest nul. (...) Tiderne, hvor danske familier tilbragte flere uger af sommerferien hjemme i eget hus og have eller på gården - med den fornødne plads og ro til at have et feriebarn - er forbi. I stedet ser både Grænseforeningen og Skoleforeningens Rejsekontor stort potentiale i elevudveksling og sommerlejre, hvor sydslesvigske og rigsdanske børn mødes, leger og lærer sammen”, lyder det.