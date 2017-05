Feriecenter sætter rekorder - igen

SKALLERUP: Feriecentret Skallerup Seaside Resort offentliggjorde torsdag et årsregnskab for 2016 med rekordtal på både top- og bundlinjen. Omsætningen voksede med knap fire millioner kroner til 83,1 millioner kroner, og overskuddet med godt en million kroner til 7,1 millioner kroner.

Det er andet år i træk, regnskabet viser rekordtal, og det er 13. år i træk, feriecentret giver overskud.

- I de seneste år har vi arbejdet på at forbedre servicen yderligere. Vi er selvfølgelig meget tilfredse med, at regnskabet viser, at vores gæster værdsætter vores indsats, siger Niels Bro, direktør for Skallerup Seaside Resort.

Centret tilbyder gæsterne mere end 100 udendørs og indendørs aktiviteter fra vandland til ridecenter og wellness-afdeling.

- Vi har en kundetilfredshed på 98 procent. I løbet af de sidste fem år er antallet af gæster, der vælger at komme tilbage, steget fra 60 til 68 procent, fortæller Niels Bro.

Feriecentret ejes af en fond, Skallerup-Fondet, og overskud bliver geninvesteret i feriecentret. I år er der investeret i et nyt fitnesscenter på 400 kvadratmeter med havudsigt og i 10 nye feriehuse. Dermed er der nu 282 feriehuse.

En af de næste store investeringer bliver en renovering af restauranter og køkken, og det regner man med at gå i gang med til vinter.

- Vi har fået en rigtig god start på 2017, og mange af sommerugerne er allerede fuldt booket. Så vi forventer, at vi i år når et resultat på samme niveau som 2016, siger Niels Bro.

Sidste år havde Skallerup Seaside Resort 258.403 overnatninger. Centret har cirka 200 medarbejdere.