Nordjysk feriecenter udvider vandland

VENDSYSSEL: Snart bliver der endnu flere store oplevelser at se frem til for hele familien, når turen går til Skallerup Seaside Resort. Feriecenteret nord for Lønstrup udvider nemlig en række af stedets mest populære attraktioner til glæde for de mange gæster, der hvert år besøger resortet. Det meddeler feriecenteret i en pressemeddelelse.

Der bliver blandt andet rig mulighed for at udfordre familiemedlemmerne til kapløb, når Skallerup Seaside Resort udvider det nuværende vandland og præsenterer en splinterny tresporet vandrutsjebane. Vandlandet udvides desuden med to ekstra børnebassiner med et helt særligt vesterhavstema specielt til de mindste. Resortets populære spa- og wellnessområde Romulus udvider ligeledes med blandt andet ekstra behandlerrum, nyt udendørsbassin, større omklædningsfaciliteter og floating-bassin.

Udvidelsen betyder, at vandlandet i Skallerup Seaside Resort vil være lukket i otte uger efter påsken 2023 og Romulus to uger i samme periode. Svømmehallen vil være åben i hele byggeperioden. Om- og tilbygningen forventes at stå klar før højsæsonen 2023. Visualisering: Skallerup Seaside Resort

- Udvidelsen sker som en naturlig del af feriecenterets øvrige udvikling samt på foranledning af vores gæster, som løbende kommer med gode forslag til nye faciliteter. Vi glæder os derfor til næste år at kunne slå dørene op til endnu flere bassiner og en ny vandrutsjebane i vandlandet. Temaet bliver naturligvis havet på grund af vores unikke omgivelser lige ud til Vesterhavet, lyder det i pressemeddelelsen fra Jørgen Høll, direktør i Skallerup Seaside Resort.

- Vi glæder os desuden over udsigterne til at udvide Romulus på baggrund af den stigende interesse for spa- og wellnessoplevelser. Vores boende gæster såvel som øvrige besøgende kan fremover se frem til endnu mere velvære i form af blandt andet et nyt floating-bassin samt et nyt udendørs opholdsområde med blandt andet spise- og loungeområde og en tagterrasse med udsigt til Vesterhavet.

Sauna- og gusoplevelser er efterspurgt i Skallerup, og derfor har påsken også budt på indvielse af en ny og større havsauna med direkte udsigt til Vesterhavet. Her afvikles saunagus flere gange ugentligt. Samtidig står en ny dampsauna klar til brug før sommeren 2022.

Lokal entreprenør står i spidsen for udvidelse

Udvidelsen af vandland og Romulus omfatter i alt 1130 indvendige kvadratmeter og 300 udvendige kvadratmeter opholdsområder, og mobiliseringen af byggepladsen finder sted umiddelbart efter påske. Det er den landsdækkende leverandør af bygge- og anlægsløsninger Jorton, som netop har etableret ny afdeling i Hjørring, der skal stå for den markante udvidelse.

- Vi glæder os til at tage første spadestik til dette spændende projekt, som kommer til at give Skallerup Seaside Resort og hele området ved Lønstrup endnu større attraktionskraft, fortæller Nicolai Thomsen, der er områdechef i Jortons nyetablerede afdeling, og fortsætter:

Om Skallerup Seaside Resort Skallerup Seaside Resort er et feriecenter med 292 ferieboliger og et centerområde med adgang til vandland, svømmehal, fitnesscenter, romersk bad, sportsfaciliteter, aktivitetsværksted og legeland, bowling, restauranter, supermarked og ridecenter mm.

Resortet ligger fem kilometer nord for Lønstrup - direkte ud til Vesterhavet.

Feriecenteret har eksisteret siden 1949.

Skallerup Seaside Resort ejes af en fond og har ca. 200 medarbejdere.

Læs mere på www.skallerup.dk

- I 2021 udvidede Jorton med en ny afdeling i Hjørring for at komme tættere på lokalområdet og de projekter, vi har i området. Vi tror på, at lokalkendskab og gode relationer løfter vores samarbejde med kunderne, og det er projektet i Skallerup Seaside Resort et godt eksempel på.

