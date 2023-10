Fest på slottet: Ingen kjole kommer til at ligne Emmas, når prins Christian inviterer indenfor

Det har næppe forbigået manges opmærksomhed, at H. K. H. Prins Christian inviterer unge fra hele landet - to fra hver af landets kommuner - til stor festivitas 15. oktober i forbindelse med hans 18-års fødselsdag.

Men ingen kommer med garanti til at ligne Emma Nielsen fra Læsø, når hun 15. oktober ankommer til gallafest på Christiansborg Slot.

Det skyldes, at hendes kjole får et helt særligt twist: Først ville Læsø Kommune gerne sende øens repræsentanter afsted i en traditionel Læsø-dragt, men forslaget blev droppet igen, da det er en varm og voldsom sag at iføre sig.

I stedet er Emma Nielsen nu ved at få designet sin skole af nordjyske højskoleelever i Vrå.

- Ikke for meget pynt

Det er Radio4 - med programmet “Missionen” - der har allieret sig med Emma Nielsen. Missionen har sat sig for at finde den helt rigtige kjole til Emma.

Udgangspunktet blev en kjole fra en genbrugsbutik, der skal designes og upcycles af Vrå Højskole, hvor skrædder og konstruktør Lene Schøning, der i sin tid underviste på Alexandraskolen i Frederikshavn, nu underviser.

Forleden var Emma sammen med radioen på besøg for første gang i Vrå. Her gav hun højskoleeleverne følgende retningslinjer: “Klassisk og uden for meget pynt”.

Efter at blive målt og interviewet blev de første snit til kjolen lagt:

- Alt tøj har signaler, så vi skal finde noget med lidt Læsø i sig, men samtidig også noget som Emma kan lide, forklarer Lene Schøning.

Som en prinsesse

Udgangspunktet er en mørk, brun og lang “Askepot-kjole”, der fik et hvidt sjal, som er hentet fra den klassiske Læsø-dragt. Allerede efter et par timer hos syning og design, var Emma helt med på looket:

- Jeg føler mig meget som prinsesse, og jeg synes det tegner rigtig godt.

De 10 elever fra syning og design trækker nu i arbejdstøjet sammen med deres lærer Lene Schøning.

- Vi skal bare i gang med at arbejde nu, og vi skal have alle de gode ideer og tanker ned i kjolen, siger hun.

Næste skridt bliver at Emma skal til Vrå igen og prøve kjolen, så den kan passes endeligt til inden ballet på Christiansborg.

Emma Nielsen repræsenterer Læsø sammen med Oliver Isaksen.