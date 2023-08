Festival med dejlige dråber er på trapperne: - Hjørring har altid været en rigtig stærk portvinsby

HJØRRING: Hvis du er glad for portvin og har lyst til at smage dråber fra nogle af verdens bedste portvinsproducenter, så har du nu chancen for at deltage i et spændende arrangement.

Hjørrings egen portvinsfestival vender nemlig tilbage her i efteråret 2023.

- Sidste år var festivalen en bragende succes. Og den vil vi gerne gentage, siger Stig Risgaard, der driver Risgaard Vinhandel på Frilandsvej.

Festivalen afvikles lørdag 7. oktober på Vendsyssel Teater, og Stig Risgaard arrangerer begivenheden i samarbejde med Uffe Nielsen, der blandt andet driver teaterets café, "Hos Uffe".

De to mænd kalder sig selv for "portvinstosser", for de har en stor passion for det portugisiske produkt.

Uffe Nielsen har i mange år arrangeret portvinsture til Portugal - og Stig Risgaard har hjulpet forskellige delegationer med at få adgang til nogle af de portvinshuse, hvor han har gode kontakter.

Flot række af producenter

På portvinsfestivalen kan man blandt andet smage portvine fra følgende huse: Taylor's, Graham's, Martha's, Borges, Sequeirinha, Fonseca, Quinta do Tedo, Quinta do Javali, Vista Alegre, Duorum, Dalva, Kopke og Quinta do Noval.

- Og derudover kommer der flere, som ikke er på plads endnu, siger Stig Risgaard.

Konceptet er skruet sammen på den måde, at man betaler 300 kroner for at deltage. Med i prisen er der en bespisning - og så får deltagerne ti poletter, som de kan bruge ved de forskellige stande på teateret.

Nogle af portvinene ved festivalen vil det være gratis at smage, men det vil også være sådan, at nogle af flaskerne - eksempelvis dem fra øverste hylde - koster det en eller flere poletter at smage. Det er i øvrigt muligt for deltagerne at tilkøbe ekstra smags-poletter, hvis det bliver nødvendigt.

- Det bliver en rigtig hyggelig eftermiddag, som er meget uformel, siger Stig Risgaard.

- Jeg synes virkelig, at vi med portvinsfestivalen har ramt noget godt. Hjørring har altid været en rigtig stærk portvinsby, og det har portvinshusene i Portugal faktisk også opdaget. De kan godt mærke, at der er stor interesse for deres produkter i Hjørring.

Udvider en anelse

Stig Risgaard oplyser i øvrigt, at arealet, der er dedikeret til portvinsfestivalen, skal udvides en anelse denne gang.

- Vi var 300 sidste år, og det var alt for mange mennesker på den plads, der var til rådighed. Så det har vi lært af, og denne gang får vi to lokaler til at holde det i. Det betyder, at folk får lidt bedre mulighed for at sidde stille og roligt og nyde mad og portvin, forklarer Stig Risgaard.

Der er igen i år 300 billetter tilgængelige til festivalen. Festivalen starter klokken 15.30 og varer til klokken 18.00.