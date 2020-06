Fire ansatte mere smittet på plejehjem i Sindal

SINDAL:Der er nu konstateret 17 smittede ansatte på Vendelbocentret i Sindal. De fire ansatte, der er hjemsendt har også fået konstateret corona. Der er ingen stigning i antallet af smittede beboere: det er stadig 12 beboere.

To borgere under hjemmeplejen og to ansatte i hjemmeplejefirmaet Blæksprutten er testet positive. De to borgere og de to ansatte har ingen umiddelbar forbindelse til tilfældene i Sindal.

Det oplyser Leif Serup, direktør i Hjørring Kommunes Sundhed-, ældre- og handicapforvaltning.

- Alle beboere og ansatte testes igen onsdag. Vi vil desuden tilbyde alle beboere på kommunens plejehjem at blive testet. Dette vil ske i samarbejde med regionens Paramedicinske Enhed, siger Leif Serup.

- Desuden vil alle vore ansatte på plejehjem, botilbud og lignende - godt 2000 ansatte - få tilbudt at blive testet en gang om ugen i de næste to måneder. Alle ansatte i hjemmeplejen vil få et tilsvarende tilbud, som vil blive udført i samarbejde med Testcenter Danmark. Det bliver sat i værk hurtigst muligt. Berørte ansatte og borgere får besked direkte.

Leif Serup oplyser, at kommunen er i tæt kontakt med Blæksprutten, som han påpeger har taget alle forholdsregler og gjort, hvad de skulle.

- Da vi torsdag fik oplysning om, at en borger var smittet, sendte vi straks medarbejderne, der havde været i kontakt med borgeren hjem. De havde ingen symptomer. Vi gik straks torsdag i gang med at teste alle vore ansatte og fredag fandt vi to, der var positive. Alle andre medarbejdere er testet negative, oplyser direktør og medindehaver Vibeke Haaning.

- Vi overholder alle regler og vi vil få alle vore ansatte testet to gange mere. Det er jo fantastisk effektivt, at man kan få alle testet inden for ét døgn. Vi har fået ros for vores indsats fra Styrelsen for Patientsikkerhed og fra Hjørring Kommune.

Der er godt nyt fra plejecenter Havbakken i Tornby. De to beboere og de to ansatte er testet negative. De har heller ingen symptomer.