Fire nordjyske tankstationer mister deres butik

NORDJYLLAND:Fire Circle K stationer i det nordjyske mister deres butik, hvor man blandt andet kan få mad, drikkevarer, pleje til bilen og diverse kioskvarer.

Det sker senere på året, hvor de fire tankstationer omdannes til INGO, som er ubemandede stationer.

Det betyder også, at omkring 30 medarbejdere på de fire nordjyske stationer vil blive tilbudt at arbejde i en anden Circle K.

- Det er gode medarbejdere, som vi er rigtig glade for. Derfor håber vi, at vi kan få de fleste videre til andre butikker, for vi mangler medarbejdere en del steder, fortæller Morten Christensen.

Han er marketing- og kommunikationschef hos Cirkle K Danmark.

Det er planen at de fire nordjyske Circle K'er overgår til INGO per 1. oktober, og det drejer sig om dem på Frederikshavnsvej i Hjørring, Rimmens Allé i Frederikshavn, Mylius Erichsens Vej i Aalborg SØ og den i Sæby.

På landsplan sker det samme for i alt 17 Circle K tankstationer.

- Baggrunden er, at vi er i gang med at forberede os på fremtiden. Den grønne omstilling er på vej, og det er godt. Men det gør også, at vi skal gentænke kundernes behov. For en del kommer til at lade bilen hjemme eller andre steder end lige på en tankstation, siger Morten Christensen.

Man går efter at lukke butikkerne 1. oktober, men de lukker nok ikke alle fire præcis samme dag, oplyser han også.

Fra efteråret vil det altså stadig være muligt at tanke brændstof de fire steder, ligesom vaskehallerne bliver bevaret, hvis de har sådan en.

I Aalborg er der adskillige andre Circle K's med butik, mens der i Hjørring og Frederikshavn stadig vil være butik på tankene på henholdsvis Heerfordtsvej 2 og Danmarksgade 15.

Circle K driver i Danmark to separate brands (Circle K og INGO) på i alt 443 lokationer landet over.

Morten Christensen oplyser, at der på landsplan vil være 207 Circle K med butik, 28 truckanlæg, og 198 INGO.