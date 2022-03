Fiskekutter stod ikke til at redde - endte på havbunden

Stationslederen hos Redningsstation Hirtshals Allan Jellesen fik sig en overraskelse, da han gik langs kajen.

- Jeg tænkte, det var da ikke røg fra en skorsten af det der, og så råbte jeg til min makker, og vi skyndte os at komme ned i redningsbåden for at finde ud af, hvad der foregik, siger Allan Jellesen.

Og det tog dem ikke lang tid at finde ud af, at det stod slemt til på båden.

- Vi nåede kun lige derud, før det ene besætningsmedlem allerede var i redningsbåden, forklarer Allan Jellesen, der siger, at flammerne allerede havde godt fat.

Faktisk havde flammerne så godt fat, at kutteren ikke stod til at redde, så da de to besætningsmedlemmer var i sikkerhed, besluttede man at lade båden brænde ud og synke.

Båden ligger nu på havbunden lidt syd for Hirtshals Havn.