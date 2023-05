Fiskeriformand advarer: Nej, lad være!

HIRTSHALS:Mandag morgen vil 30-40 fiskefartøjer fra Nordjylland deltage i en aktion i Hirtshals Havn for at vise deres opbakning til de vognmænd, der samme dag ventes at protestere mod en ny kilometerafgift.

Fiskerne vil også selv blive ramt af en afgift på diesel i 2025, og det har også vakt deres harme.

"Klar til at lukke havn "

I Facebook-gruppen "Opråb Fisker" har en lang række fiskere bebudet, at de vil deltage i mandagens protestaktion, der i Nordjylland ventes at foregå i havnene i Hirtshals og Frederikshavn. Fra en kutter lyder meldingen "klar til at hjælpe med at lukke Hirtshals Havn".

Hirtshals Fiskeriforening har hørt fra flere utilfredse fiskere, der er klar til at blokere havnen for at markere deres utilfredshed.

- Vi tager det alvorligt

Hirtshals Havn forventer ikke, at fiskerne begår ulovligheder, men har været i dialog med politiet om den kommende aktion mandag.

Det oplyser direktør Per Holm Nørgaard fra Hirtshals Havn.

- Sådan en situation skal vi bestemt tage alvorligt. Vi skal sikre, at der er sikker besejling af Hirtshals Havn, og det agter vi selvfølgelig at sørge for, siger havnedirektøren.

Han understreger, at han har en god dialog med Hirtshals Fiskeriforening og tror, at alt vil forløbe fredeligt på mandag.

- Nej, lad være!

Niels Kristian Nielsen, der er formand for Hirtshals Fiskeriforening, har hørt fra fiskere, der er klar til at at aktionere på måder, der vil kunne genere anden trafik i havnen.

- Jeg siger til mine fiskere, at vi ikke skal lukke havnen. Vi skal ikke lave ulovligheder overhovedet. Nej, lad være med det, understreger Niels Kristian Nielsen.

Han forventer, at de mange fiskefartøjer, der deltager i mandagens protest, blot vil lægge til kaj i havnen i Hirtshals - for at vise sympati med vognmændene.

- Kutterne kan jo lukke havnen, hvis de vil, men de har sagt til mig, at de ikke vil gøre sådan noget, fortæller formanden for Hirtshals Fiskeriforening.